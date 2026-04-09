Fisco, online la nuova versione del servizio “Situazione debitoria”: cosa cambiaEconomia
Introduzione
Sul sito dell'Agenzia delle entrate – Riscossione è attiva la nuova versione del servizio "Situazione debitoria", che ha l’obiettivo di rendere più facile la consultazione delle informazioni sulla propria posizione fiscale. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
La nuova versione del servizio "Situazione debitoria"
Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è online la nuova versione del servizio "Situazione debitoria": ci sono cartelle, avvisi e un unico prospetto di sintesi sulla situazione complessiva del contribuente, con informazioni complete e dettagliate.
Per approfondire: Rottamazione-quinquies, ultimo mese per presentare domanda. La guida
Cosa cambia
La nuova versione, che ha l’obiettivo di rendere la consultazione più semplice, offre una panoramica più chiara e immediata sulla propria situazione: gli importi ancora da versare e quelli già saldati, l'esistenza di eventuali procedure di riscossione in corso, lo stato dei piani di rateizzazione o delle rottamazioni.
Per approfondire: Inps, errore sulle pensioni di vecchiaia: ecco chi riceverà il rimborso degli arretrati
Da quando
La nuova versione è attiva da martedì 7 aprile. “È disponibile online la nuova versione del servizio ‘Situazione debitoria - consulta e paga’, completamente rinnovata per semplificare l’accesso alle informazioni e migliorare l’esperienza di utilizzo”, ha fatto sapere l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Ancora: “L’aggiornamento introduce una consultazione più chiara e completa dei dati, una navigazione più intuitiva e un unico prospetto di sintesi che raccoglie i documenti intestati allo stesso contribuente per tutti gli ambiti provinciali”.
Per approfondire: La guida dell'Agenzia
Pochi clic
Con pochi clic, ha sottolineato l'Agenzia, l'utente può approfondire il dettaglio dei singoli atti e, volendo, procedere al pagamento online. Il servizio è stato realizzato con la collaborazione del partner tecnologico Sogei ed è accompagnato da una guida alla navigazione che spiega in modo semplice tutte le funzionalità disponibili.
Le principali novità
La novità principale, spiega quindi l’Agenzia, è che la nuova interfaccia consente di visualizzare in modo immediato:
- gli importi ancora da regolarizzare;
- i pagamenti già effettuati;
- l’eventuale presenza di procedure di riscossione in corso;
- lo stato dei piani di rateizzazione e delle misure agevolative (Rottamazioni).
Le altre funzioni
Altra novità, come detto, è che “il servizio permette di consultare il dettaglio dei singoli atti e di procedere direttamente al pagamento online”. Inoltre, aggiunge l’Agenzia, “la nuova versione consente di ottenere un prospetto sintetico e completo, che raccoglie tutti i documenti intestati allo stesso contribuente. Il prospetto aggiornato è disponibile entro 24 ore dalla richiesta”.
Come si accede
Per usufruire del servizio bisogna collegarsi al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Poi la nuova versione è disponibile sia nell’area riservata “Cittadini e Imprese” sia nell’area riservata Equipro dedicata agli intermediari fiscali abilitati Entratel. Per accedere all’area riservata “Cittadini e Imprese” bisogna utilizzare SPID, CIE, CNS oppure, per professionisti e imprese, le credenziali dell’Agenzia delle Entrate.
Le informazioni consultabili
“Le informazioni consultabili attraverso la nuova versione del servizio sono state arricchite per fornire al contribuente un quadro più completo della propria situazione debitoria”, ha spiegato ancora l’Agenzia. Il contribuente può consultare il dettaglio degli atti a suo carico e, su richiesta, può ottenere il prospetto di sintesi.
Il prospetto di sintesi
Il prospetto, dopo la richiesta, viene reso disponibile per il download entro 24 ore. Contiene tutti gli atti riferiti al codice fiscale oggetto dell'interrogazione su tutti gli ambiti provinciali. Nel prospetto sono riportati anche la tipologia del documento, l'ente creditore, la data di notifica, l'importo del carico iniziale, gli importi versati, le eventuali sospensioni, le somme interessate da misure agevolative, il residuo da versare e il totale aggiornato. Viene anche evidenziata la presenza di eventuali procedure cautelari o esecutive, di piani di rateizzazione o di definizioni agevolate.
“Tempi di risposta rapidi”
La revisione della situazione debitoria era già disponibile nella nuova versione presso gli sportelli territoriali di Agenzia delle Entrate-Riscossione, presenti in tutta Italia e accessibili tramite appuntamento. Ora è fruibile anche online, con l’obiettivo – ha spiegato l’Agenzia – “di rendere più accessibile la visualizzazione dei dati durante la consultazione complessiva della posizione debitoria, così da garantire tempi di risposta rapidi anche nei momenti di ‘picchi’ di interrogazioni contemporanee o di consultazione di posizioni molto complesse”.
Il pagamento
Come detto, è stato implementato anche il servizio di pagamento. “Il servizio Situazione debitoria – consulta e paga ti consente di verificare la tua posizione debitoria aggiornata a partire dall’anno 2000, consultare le procedure attive, visualizzare e monitorare i tuoi piani di rateizzazione e di Definizione agevolata, visualizzare i documenti che risultano già saldati, il dettaglio di ciascun atto e procedere direttamente al pagamento”, si legge nella guida.
Per approfondire: Smart working, nuovi obblighi per i datori di lavoro: cosa cambia