La nuova versione è attiva da martedì 7 aprile. “È disponibile online la nuova versione del servizio ‘Situazione debitoria - consulta e paga’, completamente rinnovata per semplificare l’accesso alle informazioni e migliorare l’esperienza di utilizzo”, ha fatto sapere l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Ancora: “L’aggiornamento introduce una consultazione più chiara e completa dei dati, una navigazione più intuitiva e un unico prospetto di sintesi che raccoglie i documenti intestati allo stesso contribuente per tutti gli ambiti provinciali”.

Per approfondire: La guida dell'Agenzia