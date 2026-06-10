Devono versare l'Imu tutti coloro che hanno un immobile di proprietà oppure hanno il cosiddetto diritto reale di godimento (uso, usufrutto, diritto di abitazione, superficie, enfiteusi). Se ci sono più proprietari la somma si divide in base alle quote di proprietà della casa. Sono escluse le prime case, a meno che non siano accatastate nelle categorie A1 (cioè immobili signorili), A8 (ville) o A9 (castelli, palazzi). E va ricordato anche che l’esenzione per le prime case si applica anche alle pertinenze, cioè a tettoie, box auto, cantine e soffitte: ma solo a uno per tipo. Se si hanno quindi, per esempio, due box auto, l'esenzione varrà solo per uno dei due.

