L’Imu in generale va sempre versata per la seconda casa ma non va mai versata per la casa principale, a meno che non sia un’abitazione di lusso. Le categorie catastali di abitazioni principali escluse dal pagamento sono quindi le A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. L’imposta è invece dovuta per le categorie A/1, A/8 e A/9, cioè di ville, abitazioni in ville e castelli e palazzi.

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