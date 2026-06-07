Il valore aggiunto prodotto nel 2023 dal lavoro irregolare in Italia è stato pari a 77,1 miliardi di euro, di cui 27,5 miliardi nel Mezzogiorno, 19,4 nel Nordovest, 16,5 nel Centro e 13,7 nel Nordest. Se si considera la propensione al “nero” delle regioni, vale a dire l’incidenza percentuale dell’ammontare riconducibile al valore aggiunto del lavoro irregolare sul valore aggiunto totale regionale, la quota più elevata, pari all’8,3%, interessa la Calabria. Seguono Campania (7%), Sicilia (6,4%) e Puglia (6,3%). La media nazionale è del 4%. Dei 2.608.600 occupati non regolari stimati in Italia dall’Istat, 979.500 sono nel Mezzogiorno, 634mila nel Nordovest, 572.300 nel Centro e 422.800 nel Nordest. Se si calcola il tasso di irregolarità, dato dal rapporto tra il numero degli irregolari e il totale occupati per regione, la presenza più significativa si registra sempre al Sud: in particolare Calabria (17,9%), Campania (14,4%) e Sicilia (14%). Il dato medio Italia è del 10%.