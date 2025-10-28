Sicurezza sul lavoro, decreto oggi in Cdm: ecco le novità in arrivo

Sicurezza sul lavoro, decreto oggi in Cdm: in arrivo badge digitale e premi ai virtuosiCronaca
Introduzione
Il Consiglio dei ministri si riunisce questo pomeriggio: è stato convocato alle 15.30 a Palazzo Chigi. La seduta sarà dedicata soprattutto all’esame del decreto legge sulla sicurezza sul lavoro. Le novità principali attese sono: premi alle aziende virtuose, nuove assunzioni di ispettori, adozione in tutta Italia del badge digitale di cantiere. E poi, massima attenzione ai giovani e alla formazione.
Quello che devi sapere
Freno alle morti sul lavoro
Puntando su formazione, prevenzione e controlli, il provvedimento, frutto del confronto a più riprese con le parti sociali, punta a porre un argine alle continue morti sul lavoro. L'Anmil conta un morto sul lavoro ogni 8 ore, un numero "tragicamente alto", come lo ha recentemente definito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Il badge digitale
Viene innanzitutto introdotto l'obbligo, per tutte le imprese in appalto e subappalto, sia nel settore pubblico che in quello privato, di adottare il badge digitale di cantiere, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anti-contraffazione. Il badge è in corso di sperimentazione da quest'estate nei cantieri dell'area metropolitana di Roma Capitale, ma - grazie ad accordi specifici - è stato attivato anche per la ricostruzione post sisma e in alcune zone dell'Emilia Romagna con l'obiettivo rilevare automaticamente le presenze nei cantieri, garantendo un controllo efficace sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva.
Come funziona la tessera
“Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori”, tutte le imprese edili in regime di appalto e subappalto pubblico o privato, “sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento - corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro che deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione - dotata di un codice univoco anticontraffazione”, si legge nel testo. La tessera, “utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma Siisl (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa).
Senza patente a crediti cantieri multe raddoppiate
Raddoppiate le multe per chi non ha la patente a crediti per i cantieri. Il decreto sulla sicurezza sul lavoro modifica la misura introdotta nel 2024 aumentando la sanzione da un massimo di 6mila euro ad un massimo di 12mila euro per “imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili”.
Prevenzione e formazione
In generale, il decreto si pone come strumento normativo per aumentare la capacità di prevenire gli infortuni, migliorare l'efficacia dei controlli, rafforzare la formazione e attivare iniziative di sensibilizzazione sulla cultura della sicurezza sul lavoro, già a partire dalla scuola. Come più volte sottolineato dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, esiste infatti "un tema legato all'informazione, alla formazione adeguata, ai lavoratori nei luoghi di lavoro, ma anche alle scuole". L'obiettivo è quello di creare "una consapevolezza complessiva" della sicurezza inglobando anche gli infortuni in itinere che, a differenza che in Italia, in altri Paesi non vengono neanche tracciati.
Il ruolo dell’Inail
A questo scopo giocherà un ruolo particolare l'Inail a cui nel dl è affidato il compito di promuovere campagne informative e progetti formativi, a favore delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento proprio alla sicurezza stradale nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.
Prevenzione molestie su lavoro
Tra le misure di tutela di salute e sicurezza, anche la prevenzione delle molestie sul lavoro. La bozza modifica il decreto del 2008 aggiungendo, tra le misure generali, anche “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62”.
