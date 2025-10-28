Sicurezza sul lavoro, decreto oggi in Cdm: ecco le novità in arrivo

Viene innanzitutto introdotto l'obbligo, per tutte le imprese in appalto e subappalto, sia nel settore pubblico che in quello privato, di adottare il badge digitale di cantiere, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anti-contraffazione. Il badge è in corso di sperimentazione da quest'estate nei cantieri dell'area metropolitana di Roma Capitale, ma - grazie ad accordi specifici - è stato attivato anche per la ricostruzione post sisma e in alcune zone dell'Emilia Romagna con l'obiettivo rilevare automaticamente le presenze nei cantieri, garantendo un controllo efficace sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva.

Per approfondire: Morti sul lavoro, una piaga infinita non solo italiana