Patente a crediti edilizia, cosa cambia per la sicurezza nei cantieri

Introduzione

Al via dal 1°ottobre 2024 il "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. Pubblicati regolamento attuativo e circolare esplicativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La patente a punti riguarderà 832mila aziende, vale non solo per le imprese “edili” e verrà sospesa in caso di “colpa grave”. In attesa della piattaforma per registrarsi va inviata una pec con autocertificazione valida fino all’1 novembre. Ecco tutte le regole, come funziona il documento digitale e come fare domanda.