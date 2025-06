Concordato preventivo, tetto per affidabili, no sanatoria: le novità

“Sul fronte del contenzioso - spiega Leo - , la misura principale di semplificazione riguarda la possibilità da parte del difensore di attestare la conformità del documento a quello analogico in suo possesso (e non all'originale). Inoltre, al fine di ridurre il contenzioso pendente davanti la Corte di Cassazione viene esteso l'istituto della conciliazione fuori udienza a tutti i giudizi pendenti, anche a quelli prima del 4 gennaio 2024", aggiunge. Rispetto al tema sanzioni, "sono state recepite le osservazioni delle commissioni parlamentari concernenti, in particolare, quelle in ambito doganale. Per i trasgressori sarà prevista la possibilità di richiedere il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore doganale delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la gestione”. In materia di accertamento, viene estesa la disciplina dell'accertamento con adesione anche alle imposte indirette diverse dall'Iva (come, ad esempio, l'imposta di registro). Non solo, a decorrere dal 31 dicembre 2025 per gli atti impositivi emessi dall'AdE non si applicherà più la sospensione dei termini di 85 gg introdotta a causa della pandemia da COVID-19".

Per approfondire: Ag. Entrate, concordato 2025-26 al via: online software