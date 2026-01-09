Casa, le città e i quartieri dove i prezzi sono aumentati. Classifica

Introduzione

Il mercato immobiliare italiano ha visto le compravendite ripartire con slancio nel 2025, anche grazie a mutui più convenienti rispetto agli ultimi anni: la casa si conferma dunque come il bene rifugio d’eccellenza e uno tra gli investimenti preferiti dai cittadini. L’interesse verso gli affitti lo scorso anno sembra invece essere entrato in una fase di assestamento, pur continuando la sua crescita, in seguito a un lungo percorso di continua espansione. Sia per le locazioni che per le vendite, la situazione è però chiaramente molto variegata tra città e città.

Dove l’acquisto si è rivelato un affare? Prova a dare una risposta uno studio di Immobiliare.it Insights, che ha analizzato l’andamento dei prezzi di affitto e di vendita nelle 12 principali città italiane, individuando anche i quartieri che si sono rivelati più convenienti, nel periodo che va da novembre 2024 a novembre 2025.