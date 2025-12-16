Mercato immobiliare, come lasciare la casa in eredità ai figli?

Tra le formule che stanno guadagnando spazio nel mercato immobiliare, complice l’aumento dei prezzi delle case e del costo della vita, c’è la nuda proprietà. In pratica, chi acquista diventa proprietario dell’immobile ma senza il diritto di utilizzarlo: non può abitarci né affittarlo finché dura l’usufrutto, che resta al venditore, spesso una persona anziana, per tutta la vita o fino a una scadenza prefissata. Alla fine dell’usufrutto, il nudo proprietario ottiene automaticamente la piena disponibilità della casa. Il meccanismo consente di comprare a prezzi fortemente scontati, in media tra il 50 e il 70% del valore di mercato, con variazioni legate all’età dell’usufruttuario, ma richiede tempo e pazienza. I numeri mostrano un interesse crescente ma ancora limitato. Secondo l’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, le compravendite di nuda proprietà sono aumentate del 7% tra il 2019 e il 2024 e del 21% nell’ultimo decennio. Restano però una nicchia: nel 2024 hanno rappresentato solo il 3,8% delle vendite totali, circa 27 mila abitazioni su 720 mila. Nello stesso anno, mentre il mercato immobiliare complessivo è cresciuto dell’1,3%, le operazioni in nuda proprietà hanno registrato un calo del 3,3%, segno di un settore con dinamiche proprie e ancora lontano dai livelli pre-2011.