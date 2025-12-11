Case, quanto costa vivere vicino ai mercatini natalizi più famosi?

Introduzione

Casette di legno in cui scovare le lucine, i colori, i profumi e le decorazioni più caratteristiche: i tradizionali mercatini che animano il periodo natalizio richiamano visitatori da tutto il mondo e trasformano le città in luoghi ricchi di una magica atmosfera. Ma non solo: interi quartieri si valorizzano e diventano il fulcro di nuove dinamiche urbane. In questo scenario Immobiliare.it ha analizzato i costi delle case nelle località che ospitano i mercatini natalizi più celebri del Paese, rivelando dove si può concludere l’affare migliore e dove, al contrario, comprare casa è un salasso.