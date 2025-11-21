Mercatini di Natale 2025 in Trentino Alto Adige, le date e cosa vedere

Introduzione
A Bolzano c'è il mercatino di Natale più antico d'Italia e a Siror, nella Valle di Primiero (a ridosso delle Pale di San Martino Castrozza), quello più vecchio del Trentino. Con l’arrivo dell’Avvento, il Trentino-Alto Adige si veste di luci e profumi che trasformano borghi e città in scenari da fiaba. È la regione dei mercatini più suggestivi del Bel Paese. Dai 5 "Originali Alto Adige Südtirol" (Bolzano, Merano, Brunico, Bressanone e Vipiteno) a quelli della provincia di Trento, con il Natale Asburgico di Levico Terme e il contadino di Rango.
Quello che devi sapere
Il Christkindlmarkt di Bolzano
Bolzano detiene il primato di mercatino più antico d’Italia. Dal 28 novembre al 6 gennaio si accendono le lucine delle tipiche casette di legno del Christkindlmarkt e del grande albero di piazza Walther, alto quasi venti metri. Una settantina gli espositori con prodotti rigorosamente selezionati: candele, specialità tirolesi, alto artigianato. Nel pomeriggio del 6 dicembre San Nicolò farà visita al Mercatino di Natale di Bolzano e sfilerà tra le casette di piazza Walther fra le 15 e le 17. Faranno poi il loro ingresso in piazza i Krampus, leggendarie creature con sembianze animalesche che ammoniscono i “bambini cattivi” con danze e smorfie. ra gli eventi natalizi collaterali: Avvento in musica, il teatro dei burattini, i laboratori creativi per bambini, le letture di fiabe, Auguri in punta di penna, il Mercatino sostenibile, il Mercatino di Natale di Laives (a 8 chilometri da Bolzano) nel weekend.
Merano e il mercatino natalizio Lungopassirio
Per assaporare un’atmosfera natalizia permeata dalla tradizione altoatesina, immancabili i mercatini di Merano (aperti dal 28 novembre al 6 gennaio), quest’anno sono dislocati in più punti della cittadina. I classici chalet di legno saranno lungo la passeggiata sul Lungopassirio e presso l’infopoint sarà possibile acquistare un calendario dell’avvento speciale: Meranox58chocolate. Ogni calendario viene assemblato a mano: dal riempimento alla chiusura finale. All’interno, 24 cioccolatini, realizzati da René Romen esclusivamente per il calendario. In Piazza della Rena verrà allestito un piccolo villaggio natalizio storico. In piazza Terme ci sarà la pista di pattinaggio e i tradizionali (e richiestissimi) klugn: sei sfere colorate dove cenare a base di piatti tipici.
Le "campane di Natale" a Vipiteno
A Vipiteno, dal 27 novembre al 6 gennaio, il mercatino si sviluppa ai piedi della Torre delle Dodici, simbolo della città. Le bancarelle in legno vengono allestite nel centro storico della città più alta dell'Alto Adige. Punto forte è l’artigianato locale: oggetti fatti a mano come il piccolo elfo delle Alpi, portafortuna locale. E ancora copricuscini tirolesi e articoli in vetro dipinti a mano. Il tema dell'edizione 2025 sarà “Campane di Natale” e richiama la tradizione che da secoli caratterizza questa località montana. Tutti i sabato, dalle 17, e le domeniche alle 12, in programma lo spettacolo del carillon sulla Torre delle Dodici. Composto da 25 campane realizzate dalla fonderia Grassmayr di Innsbruck, suonerà durante il periodo dell'Avvento sulle note del musicista e compositore Josef Haller di Vipiteno.
A Brunico, sotto le vette di Plan de Corones
Dal 28 novembre al 6 gennaio, le vie del centro storico di Brunico si animano grazie alle casette in legno, le luci e gli addobbi natalizi. Incorniciato dalle vette innevate dell’imponente Plan de Corones, il mercatino si snoda tra via Bastioni, Piazza Paul Tschurtschenthaler e via Ragen di Sopra, dove si concentrano gli stand dedicati all’artigianato, alle specialità gastronomiche e ai prodotti locali. Il mercatino di questa cittadina altoatesina offre tipiche specialità gastronomiche, dimostrazioni di artigianato tradizionale e stand con tante idee regalo e prodotti di qualità. Si potranno gustare le specialità locali, come le Pustertaler Erdäpfel (le patate ripiene) e i “Plattlan” con i crauti preparati secondo una antica ricetta.
Bressanone e il Bressanone Express
L'inaugurazione ufficiale del Mercatino di Natale di Bressanone è prevista per giovedì 27 novembre alle 17 e avrà poi luogo dal 28 novembre al 6 gennaio. Il Duomo e il municipio creano una scenografia unica per uno dei mercatini più belli dell’Alto Adige. Imperdibile lo spettacolo di luci sulla facciata della Cattedrale. Per chi ama la buona cucina, Bressanone offre un autentico viaggio gastronomico: dai Tirtln alle frittelle di mele, dal gulasch alla zuppa d’orzo, fino ai dolci Buchteln con crema di vaniglia. Il Bressanone Express torna l’8 dicembre e collega Milano Centrale e Brescia ai mercatini più suggestivi dell’Alto Adige con stop a Bolzano e Bressanone.
Faedo e il più grande presepe del Trentino
A Faedo dal 30 novembre al 5 gennaio prende vita il più grande presepe del Trentino. Oltre 80 statue a grandezza naturale, raffiguranti persone intente a svolgere i lavori tipici della vita di un tempo animeranno questo piccolo borgo facendo scoprire, in una suggestiva passeggiata le varie scene, tutte curate in ogni minimo dettaglio. Nei fine settimana, il paese verrà animato da mercatini ed eventi per famiglie. Tra le rappresentazioni: la cantina con gli uomini che lavorano il vino, la bottega del pane con il fornaio e le donne che comprano il pane, la stalla con la mucca e il suo vitello, il fabbro che batte il ferro, un’antica cucina con donne e bambini. La conclusione del periodo natalizio a Faedo culmina il 5 gennaiocon la tradizionale “Canta della Stella”, evento che si rifà aun’antichissima tradizione. Le luci del paese si spengono ed un lungo corteo preceduto dai tre Magi e da una grande stella luminosa fa tappa ad ogni scena del presepe.
A Trento dal 21 novembre al 6 gennaio
Trento inaugura il Natale il 21 novembre con un mercatino che durerà fino al 6 gennaio. Le casette di legno animeranno Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti con prodotti tipici, addobbi e il profumo di vin brulè. Si tratta di uno dei mercatini più grandi d’Italia, con attenzione alla sostenibilità e ai produttori locali. Questo appuntamento, tra i più celebri e attesi del periodo dell'Avvento in Italia, trasforma il capoluogo trentino in una magica "Città del Natale" che, da quasi 30 anni, attira migliaia di turisti da tutto il mondo affascinati dall'atmosfera autentica e dalla qualità dell'offerta.
Levico Terme e il Mercatino di Natale Asburgico
Dal 22 novembre al 6 gennaio torna l'appuntamento con il mercatino di Natale Asburgico a Levico Terme che come da tradizione, sarà allestito nel cuore del Parco Secolare degli Asburgo in uno scenario incantato che rievoca i fasti e l’eleganza dell’Ottocento. Si potranno trovare decorazioni natalizie fatte a mano, raffinati oggetti artigianali in pelle, vetro, legno e tessuto, accanto a piatti tipici preparati sul momento dai maestri della cucina trentina.
A Rango il mercatino diffuso tra corti e stalle
Nel borgo di Rango, uno dei Borghi più belli d’Italia e frazione del comune di Bleggio Superiore, il Natale si celebra dal 15 novembre al 31 dicembre. Le antiche case contadine aprono le porte a un mercatino diffuso tra corti e stalle, dove si respira l’autenticità delle tradizioni alpine. Le bancarelle con specialità gastronomiche tipiche e prodotti dell’artigianato locale si trovano nelle cantine e nei vicoli dell’antico borgo medioevale. Tutti gli allestimenti richiamano sempre la natura e la ruralità.
Canale di Tenno e Ala, dal Medioevo alla "Città di velluto"
Nel piccolo borgo medievale di Canale di Tenno, dal 29 novembre al 21 dicembre, le strette vie in pietra ospitano uno dei mercatini più caratteristici del Trentino. La tradizione trova spazio anche in cucina, dove vengono riproposti i piatti tipici di questo angolo di Trentino, con prodotti genuini e sapori locali come la “carne salada e fasoi”, il piatto più caratteristico. Nelle stesse date anche Ala, la “Città di velluto”, apre il suo mercatino barocco tra palazzi storici e musica dal vivo. Ciò che rende unico questo mercatino natalizio è proprio la sua incredibile location: le sale e i saloni dei palazzi sei-settecenteschi della città. Ogni weekend sono presenti artigiani che espongono le proprie creazioni circondati dai fasti delle sale affrescate e dai grandi lampadari di cristallo.
A Siror il mercatino più antico del Trentino
Tra le Dolomiti del Primiero, nella Valle di Primiero a ridosso delle Pale di San Martino Castrozza, Siror propone il mercatino più antico del Trentino nelle domeniche dell’Avvento — 6, 7, 8, 14 e 21 dicembre — con specialità locali e un’atmosfera autentica di villaggio alpino. Lungo le vie del paese, tra fontane, stalle e fienili, sono sparse le tipiche casette espositive in legno, addobbate con cura ed eleganza da artigiani, artisti e commercianti che propongono idee, creazioni e prodotti legati alla tradizione del Natale.