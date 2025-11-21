Mercatini di Natale 2025 in Trentino Alto Adige, le date e cosa vedere

Per assaporare un’atmosfera natalizia permeata dalla tradizione altoatesina, immancabili i mercatini di Merano (aperti dal 28 novembre al 6 gennaio), quest’anno sono dislocati in più punti della cittadina. I classici chalet di legno saranno lungo la passeggiata sul Lungopassirio e presso l’infopoint sarà possibile acquistare un calendario dell’avvento speciale: Meranox58chocolate. Ogni calendario viene assemblato a mano: dal riempimento alla chiusura finale. All’interno, 24 cioccolatini, realizzati da René Romen esclusivamente per il calendario. In Piazza della Rena verrà allestito un piccolo villaggio natalizio storico. In piazza Terme ci sarà la pista di pattinaggio e i tradizionali (e richiestissimi) klugn: sei sfere colorate dove cenare a base di piatti tipici.

Merano - ©Getty