Estrazioni Lotto e 10eLotto, i numeri vincenti di oggi 7 gennaio

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Tuttavia, con le festività il calendario ha subito delle modifiche. L'estrazione di oggi è il recupero di quella saltata martedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania: riguarda solo Lotto e 10eLotto, mentre il Superenalotto torna giovedì 8 gennaio (e l’estrazione “solitaria” sarà lunedì 12 gennaio). Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri vincenti di oggi, mercoledì 7 gennaio, e i numeri ritardatari