Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 marzo segno per segno

La giornata si apre con energie positive che vi rendono più centrati e sinceri nei rapporti. In amore cercate sintonia autentica e potete vivere momenti intensi o incontri fulminei; nel lavoro siete efficienti e determinati, ma evitate scelte impulsive. La fortuna vi accompagna se agite con misura.

