Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 2 all'8 marzo

Introduzione
Si paret con un nuovo lunedì ed una nuova settimana al via. Sarà significativa e ricca di novità? Lavoro, soldi e amore ti stupiranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 2 all'8 marzo.
Quello che devi sapere
ARIETE
Giornate inizialmente faticose, poi nel weekend l’energia cambia e tornano movimento, inviti e dialoghi più distesi. In amore è tempo di chiarire i tuoi veri bisogni senza continuare ad adattarti per quieto vivere. Al lavoro creatività e intuito ti aiutano a distinguerti, soprattutto nei contatti con il pubblico. La fortuna richiede pazienza, ma promette sviluppi stabili dopo l’attesa.
TORO
Settimana in crescendo: energia, lucidità e serenità tornano protagoniste, con un generale senso di benessere che ti rimette in pista. In amore clima più disteso e coinvolgente; per chi è solo, possibilità di incontri entusiasmanti. Al lavoro periodo favorevole per colloqui, cambi di ruolo e obiettivi ambiziosi. La fortuna vi regala intuizioni rapide e occasioni concrete possono portare soddisfazioni immediate.
GEMELLI
Periodo un po’ impegnativo, con umore altalenante e bisogno di rallentare per ritrovare lucidità. In amore la comunicazione è delicata e va gestita con sincerità per evitare tensioni. Al lavoro serve massima concentrazione per non inciampare in distrazioni evitabili. La fortuna consiglia prudenza e scelte ben ponderate.
CANCRO
Inizio brillante e pieno di fiducia, con vitalità crescente e un fine settimana molto favorevole. In amore passione ed empatia si intensificano, aprendo la strada a momenti speciali. Al lavoro è il momento giusto per metterti in gioco e valorizzare le tue competenze. La fortuna accompagna i tuoi progetti con risultati concreti.
LEONE
Qualche tensione iniziale può agitare l’atmosfera, ma presto tutto diventa più chiaro e scorrevole. In amore conviene riflettere sulle cause dell’insoddisfazione prima di reagire impulsivamente. Al lavoro emergono strategia e abilità relazionali che ti rendono convincente. La fortuna è in lenta risalita e lascia intravedere segnali positivi.
VERGINE
Settimana intensa e un po’ confusa, che richiede introspezione e maggiore cura di te stesso. In amore le emozioni sono forti e senza mezze misure, meglio muoversi con prudenza. Al lavoro attenzione ai dettagli per evitare dimenticanze spiacevoli. La fortuna non favorisce scelte impulsive, meglio riflettere prima di agire.
BILANCIA
Impegni numerosi ma ben gestiti, con energia sufficiente per far fronte a tutto.
In amore le piccole attenzioni fanno la differenza e possono riaccendere la passione.
Al lavoro precisione e organizzazione ti permettono di ottenere il massimo.
La fortuna è altalenante e richiede equilibrio nelle decisioni.
SCORPIONE
Il nervosismo si dissolve gradualmente lasciando spazio a leggerezza e voglia di socialità. In amore la passione torna protagonista e il dialogo si fa più profondo. Al lavoro puoi chiarire scelte importanti e procedere con maggiore sicurezza. La fortuna sostiene i tuoi passi con sviluppi favorevoli.
SAGITTARIO
Settimana impegnativa ma affrontabile, purché tu metta al centro il tuo benessere. In amore possono emergere tensioni che, se gestite bene, rafforzano il legame. Al lavoro evita distrazioni e organizza le energie con attenzione. La fortuna invita alla prudenza e a evitare mosse azzardate.
CAPRICORNO
Relazioni più armoniose e novità stimolanti rendono la settimana dinamica e produttiva. In amore empatia e passione favoriscono intese profonde e sincere. Al lavoro è il momento adatto per avanzare richieste o ampliare contatti. La fortuna aiuta a pianificare con lucidità un futuro più stabile.
ACQUARIO
Periodo di consolidamento che ti permette di rafforzare ciò che hai costruito. In amore cresce il desiderio di stabilità e di legami solidi. Al lavoro non ci sono scossoni improvvisi ma la direzione resta favorevole. La fortuna si mostra discreta ma costante nel sostenerti.
PESCI
Settimana di miglioramento generale, con energia e determinazione in aumento. In amore vivi emozioni intense e appaganti grazie a grande empatia. Al lavoro è il momento di osare e mostrare il tuo valore. La fortuna ti accompagna con occasioni favorevoli e coincidenze utili.