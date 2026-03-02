Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 2 all'8 marzo

Lifestyle

Introduzione

Si paret con un nuovo lunedì ed una nuova settimana al via. Sarà significativa e ricca di novità? Lavoro, soldi e amore ti stupiranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 2 all'8 marzo.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

Giornate inizialmente faticose, poi nel weekend l’energia cambia e tornano movimento, inviti e dialoghi più distesi. In amore è tempo di chiarire i tuoi veri bisogni senza continuare ad adattarti per quieto vivere. Al lavoro creatività e intuito ti aiutano a distinguerti, soprattutto nei contatti con il pubblico. La fortuna richiede pazienza, ma promette sviluppi stabili dopo l’attesa.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

1/12

TORO

Settimana in crescendo: energia, lucidità e serenità tornano protagoniste, con un generale senso di benessere che ti rimette in pista. In amore clima più disteso e coinvolgente; per chi è solo, possibilità di incontri entusiasmanti. Al lavoro periodo favorevole per colloqui, cambi di ruolo e obiettivi ambiziosi. La fortuna vi regala intuizioni rapide e occasioni concrete possono portare soddisfazioni immediate.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

Periodo un po’ impegnativo, con umore altalenante e bisogno di rallentare per ritrovare lucidità. In amore la comunicazione è delicata e va gestita con sincerità per evitare tensioni. Al lavoro serve massima concentrazione per non inciampare in distrazioni evitabili. La fortuna consiglia prudenza e scelte ben ponderate.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

Inizio brillante e pieno di fiducia, con vitalità crescente e un fine settimana molto favorevole. In amore passione ed empatia si intensificano, aprendo la strada a momenti speciali.    Al lavoro è il momento giusto per metterti in gioco e valorizzare le tue competenze. La fortuna accompagna i tuoi progetti con risultati concreti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

Qualche tensione iniziale può agitare l’atmosfera, ma presto tutto diventa più chiaro e scorrevole. In amore conviene riflettere sulle cause dell’insoddisfazione prima di reagire impulsivamente. Al lavoro emergono strategia e abilità relazionali che ti rendono convincente.  La fortuna è in lenta risalita e lascia intravedere segnali positivi.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

5/12

VERGINE

Settimana intensa e un po’ confusa, che richiede introspezione e maggiore cura di te stesso. In amore le emozioni sono forti e senza mezze misure, meglio muoversi con prudenza. Al lavoro attenzione ai dettagli per evitare dimenticanze spiacevoli. La fortuna non favorisce scelte impulsive, meglio riflettere prima di agire.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

Impegni numerosi ma ben gestiti, con energia sufficiente per far fronte a tutto.
In amore le piccole attenzioni fanno la differenza e possono riaccendere la passione.
Al lavoro precisione e organizzazione ti permettono di ottenere il massimo.
La fortuna è altalenante e richiede equilibrio nelle decisioni.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Il nervosismo si dissolve gradualmente lasciando spazio a leggerezza e voglia di socialità. In amore la passione torna protagonista e il dialogo si fa più profondo. Al lavoro puoi chiarire scelte importanti e procedere con maggiore sicurezza. La fortuna sostiene i tuoi passi con sviluppi favorevoli.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

Settimana impegnativa ma affrontabile, purché tu metta al centro il tuo benessere. In amore possono emergere tensioni che, se gestite bene, rafforzano il legame. Al lavoro evita distrazioni e organizza le energie con attenzione. La fortuna invita alla prudenza e a evitare mosse azzardate.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Relazioni più armoniose e novità stimolanti rendono la settimana dinamica e produttiva. In amore empatia e passione favoriscono intese profonde e sincere. Al lavoro è il momento adatto per avanzare richieste o ampliare contatti. La fortuna aiuta a pianificare con lucidità un futuro più stabile.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

Periodo di consolidamento che ti permette di rafforzare ciò che hai costruito. In amore cresce il desiderio di stabilità e di legami solidi. Al lavoro non ci sono scossoni improvvisi ma la direzione resta favorevole. La fortuna si mostra discreta ma costante nel sostenerti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Acquario

11/12

PESCI

Settimana di miglioramento generale, con energia e determinazione in aumento. In amore vivi emozioni intense e appaganti grazie a grande empatia. Al lavoro è il momento di osare e mostrare il tuo valore. La fortuna ti accompagna con occasioni favorevoli e coincidenze utili.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Oroscopo del 2 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Le città d’Italia con più ore di sole, in testa Siracusa: classifica

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 28 febbraio: i numeri vincenti

Lifestyle

Tour gastronomici, le 20 città europee più ricercate. La classifica

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 27 febbraio: nessun 6