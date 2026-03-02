Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 2 all'8 marzo

Settimana in crescendo: energia, lucidità e serenità tornano protagoniste, con un generale senso di benessere che ti rimette in pista. In amore clima più disteso e coinvolgente; per chi è solo, possibilità di incontri entusiasmanti. Al lavoro periodo favorevole per colloqui, cambi di ruolo e obiettivi ambiziosi. La fortuna vi regala intuizioni rapide e occasioni concrete possono portare soddisfazioni immediate.

