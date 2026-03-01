Le città d’Italia con più ore di sole, in testa Siracusa: classifica

La classifica ha un podio tutto isolano: le siciliane Siracusa e Catania si posizionano ai primi due posti, davanti alla sarda Cagliari. Andria e Bari chiudono la top 5. Roma è l’unica grande città tra le prime 10. Tra le altre si segnalano Napoli al 12esimo posto, Torino è 16esima, Milano solo 34esima. Aosta è la città italiana con meno ore di sole: solo 170,2 ore in media al mese, ben 102 in meno al mese rispetto alle città siciliane in vetta alla rilevazione. Ecco la top 10.

