Le città d’Italia con più ore di sole, in testa Siracusa: classifica

Introduzione
Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanze, ha esaminato tutte le città italiane per vedere quali sono le più soleggiate. Utilizzando i dati di World Weather Online, è stato contato il numero medio di ore di sole al mese. Ecco cosa è emerso.
Quello che devi sapere
Come è stata stilata la graduatoria
La classifica è stata realizzata estraendo il numero medio di ore di sole al mese in ogni città per gli anni dal 2012 al 2026 disponibili sul sito World Weather Online. Sono state prese sotto esame le 50 principali città italiane: le 47 più popolose con l’aggiunta dei tre capoluoghi di regione non rappresentati tra le prime 47 già selezionate, ossia Potenza per la Basilicata, Campobasso per il Molise ed Aosta per la Valle d’Aosta, in modo da rappresentare il più possibile l’intero territorio nazionale.
Il podio e le grandi città
La classifica ha un podio tutto isolano: le siciliane Siracusa e Catania si posizionano ai primi due posti, davanti alla sarda Cagliari. Andria e Bari chiudono la top 5. Roma è l’unica grande città tra le prime 10. Tra le altre si segnalano Napoli al 12esimo posto, Torino è 16esima, Milano solo 34esima. Aosta è la città italiana con meno ore di sole: solo 170,2 ore in media al mese, ben 102 in meno al mese rispetto alle città siciliane in vetta alla rilevazione. Ecco la top 10.
1) Siracusa, Sicilia – 272,61 ore di sole in media al mese
In cima alla classifica si piazza Siracusa, dall’alto delle sue 272,61 ore di sole mensili. La splendida città siciliana offre peri i turisti innumerevoli monumenti, siti archeologici e musei. Dal tempio di Apollo alla piazza dedicata ad Archimede, passando per Fontana Diana e per il Tempio di Minerva. Imperdibile poi, l’isola di Ortigia, raggiungibile a piedi attraverso due ponti che la collegano alla terraferma.
2) Catania, Sicilia – 272,39 ore di sole in media al mese
A pochissima distanza, sul secondo gradino del podio si trova Catania. Situata sulla costa orientale della Sicilia, sorge ai piedi di uno dei più celebri vulcani attivi del mondo, l’Etna. Il centro storico barocco di Catania è un sito patrimonio dell’umanità dell’Unesco, quindi gli appassionati di storia e cultura possono visitare meraviglie come il Palazzo Biscari e Piazza Duomo. Con il sole è imperdibile un passaggio alla spiaggia La Playa.
3) Cagliari, Sardegna – 266,02 ore di sole in media al mese
Per il terzo gradino del podio bisogna spostarsi nell’altra isola maggiore italiana, la Sardegna. Il suo capoluogo, Cagliari, vanta una delle spiagge cittadine più amate il Poetto, dove gustarsi le 266 ore di sole mensili (in media). Da vedere anche il quartiere Castello, il Bastione di Saint Remy e il Santuario di Bonaria.
4) Andria, Puglia – 249,83 ore di sole in media al mese
La prima città pugliese in classifica è Andria, al quarto posto. Tra le sue attrazioni più belle, spicca il maestoso Castel del Monte, capolavoro dell’architettura medievale dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il centro storico è un labirinto di stradine acciottolate, circondate da antichi edifici e chiese, come la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Gli amanti dell’arte e della cultura potranno apprezzare il Museo Nazionale Archeologico.
5) Bari, Puglia – 248,44 ore di sole in media al mese
Al quinto posto c’è un’altra città pugliese, il capoluogo Bari. Affacciata sul Mar Adriatico, ha un suggestivo centro storico, noto come Bari Vecchia, con i suoi vicoli stretti, chiese antiche e piazze pittoresche. Tra le bellezze da ammirare ci sono la Basilica di San Nicola, il Castello Svevo, il Teatro Petruzzelli. La città è anche famosa per il suo lungomare.
6) Palermo, Sicilia – 246,95 ore di sole in media al mese
Si torna in Sicilia per la sesta posizione della classifica. Il capoluogo Palermo, con una media di 246,95 ore di sole al mese, è caratterizzata dall’influenza di molte culture differenti: fenici e cartaginesi, romani e poi bizantini, passando per un periodo di colonizzazione araba che la resero uno dei principali centri del mondo islamico di allora, fino ai Normanni. In città si può visitare il più grande teatro d’opera d’Italia e a molti edifici storici che sono stati dichiarati patrimonio mondiale dell’Unesco.
7) Pescara, Abruzzo – 246,88 ore di sole in media al mese
Il capoluogo dell’Abruzzo si posiziona in settima posizione. Celebre per la sua bellezza naturale, vanta una lunga spiaggia sabbiosa in cui si può godere l’Adriatico. Il centro storico è arricchito da affascinanti piazze, come Piazza Salotto, e da eleganti vie dello shopping. Da non perdere è la Fontana Nave di Cascella, un’iconica opera d’arte situata sul lungomare.
8) Taranto, Puglia – 246,47 ore di sole in media al mese
All’ottavo posto ecco Taranto. Nella perla dello Ionio si possono ammirare il Castello Aragonese e il Ponte Girevole, ma anche la Taranto Sotterranea che si trova 5 metri sotto il livello del mare, fino ad arrivare ai 3 isolotti di cui molti ignorano l’esistenza: le Isole Cheradi.
9) Roma, Lazio – 246,21 ore di sole in media al mese
La Capitale è nona con le sue 246,21 ore di sole mensili. La città eterna è una delle mete turistiche più visitate al mondo, con il suo insuperabile patrimonio storico, culturale e architettonico. Dal Colosseo al Pantheon, da San Pietro ai Musei Vaticani, fino alla Fontana di Trevi. Roma (ancora di più nelle giornate di sole) è semplicemente unica.
10) Foggia, Puglia – 243,83 ore di sole in media al mese
Foggia chiude la top 10 di questa speciale classifica. La città nel cuore della Capitanata, punto di riferimento per il Tavoliere delle Puglie, unisce tradizione e contemporaneità, tra piazze animate, architetture storiche e una cultura gastronomica legata ai sapori del territorio. Il centro cittadino conserva luoghi simbolo come la Cattedrale mentre musei e spazi culturali raccontano la storia e l’identità della zona.
