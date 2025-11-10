Migliori città al mondo: Londra in testa, Roma settima. La classifica

Introduzione
Il World’s Best Cities Report a cura di Resonance stila ogni anno l'elenco delle migliori città del mondo, valutando ogni metropoli secondo tre criteri principali: vivibilità, attrattività e prosperità. Si considerano, dunque, mobilità urbana, parchi, trasporti, qualità dell’aria, scena culturale e gastronomica, attrazioni, presenza sui social, economia, istruzione e collegamenti aeroportuali. Londra si conferma la migliore città del mondo per l’11esimo anno consecutivo, seguita da New York al secondo posto e Parigi al terzo
Quello che devi sapere
Per Londra 11esimo primato consecutivo
Londra è stata incoronata miglior città al mondo per il 2026 dalla classifica World’s Best Cities 2026, per l'11esimo anno consecutivo. L’indice, elaborato dal consulente immobiliare Resonance Consultancy, fa riferimento a un sondaggio condotto su oltre 21mila persone in 30 Paesi, assieme a dati generati dagli utenti a livello globale. La classifica mette in luce le 100 città che stanno plasmando il futuro del pianeta, in un contesto di urbanizzazione globale e turbolenze geopolitiche. Piazza d'onore per New York, che precede Parigi.
Europa protagonista con sei città in top ten
Altre città europee presenti nella top 10 sono Parigi, Madrid, Roma, Berlino e Barcellona."Quando guardiamo al turismo a livello globale, il 45% di tutti i viaggiatori internazionali arriva in Europa. L’Europa è davvero il centro del settore turistico", ha detto, parlando a Euronews, Chris Fair, presidente e Ceo di Resonance. Consultancy. Oltre a New York, le altre città extra-europee nelle prime 10 sono Tokyo, Singapore e Dubai.
La ripresa post pandemia e il boom turistico dagli Usa
Londra, come detto, ha mantenuto il primo posto per l’11esimo anno consecutivo: è terza per vivibilità, seconda per attrattività e prima per prosperità. "La storia di Londra come capitale globale è centrale. È una delle città più familiari al pubblico per intrattenimento, cinema, cultura e storia. Questo colpisce molto", ha osservato Fair. La città si è ripresa con forza dopo la pandemia, attirando un flusso significativo di turisti internazionali, soprattutto dagli Stati Uniti.
Parigi terza si è reinventata come città percorribile a piedi
Parigi è terza nell’indice, grazie al mix tra innovazione urbana orientata al futuro e antica storia e cultura. "Poche città attirano l’attenzione globale di così tante persone. Dagli imprenditori ai trendsetter, Parigi stupisce ed è ancora la sinfonia urbana più convincente del pianeta: insieme storica e progressista, elegante e ruvida, intima e globale", si legge nel rapporto World’s Best Cities 2026. Parigi si è reinventata come città percorribile a piedi, offrendo anche ottime opportunità per andare in bicicletta, restando resiliente e imparando dal passato.
Roma settima beneficia del flusso di pellegrini per il Giubileo
Roma è settima nell’indice, sostenuta dall’afflusso di pellegrini e turisti per il Giubileo 2025. "La Città Eterna è sempre stata ambita. Oggi l’offerta è un’immersione nel passato in una città che investe in ambiziose migliorie per residenti e visitatori, inaugurate dai milioni di pellegrini arrivati per il Giubileo 2025", si legge nel rapporto. I viaggiatori possono visitare icone dell’antichità come il Foro Romano, il Colosseo e il Pantheon, oltre alla Cappella Sistina e ai Musei Vaticani. Si possono esplorare quartieri pieni di carattere come Trastevere, o rilassarsi in una delle tante piazze della città con un espresso e un gelato. Per un po’ di natura, si può andare al parco pubblico di Villa Borghese per una passeggiata.