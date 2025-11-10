Migliori città al mondo: Londra in testa, Roma settima. La classifica

Parigi è terza nell’indice, grazie al mix tra innovazione urbana orientata al futuro e antica storia e cultura. "Poche città attirano l’attenzione globale di così tante persone. Dagli imprenditori ai trendsetter, Parigi stupisce ed è ancora la sinfonia urbana più convincente del pianeta: insieme storica e progressista, elegante e ruvida, intima e globale", si legge nel rapporto World’s Best Cities 2026. Parigi si è reinventata come città percorribile a piedi, offrendo anche ottime opportunità per andare in bicicletta, restando resiliente e imparando dal passato.





