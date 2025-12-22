Natale, i 10 regali preferiti dagli italiani. La classifica

Natale, i 10 regali preferiti dagli italiani: dai profumi ai giocattoli. La classificaLifestyle
Introduzione
Natale è sempre più vicino e, con il conto alla rovescia, cresce anche l'attesa per il momento dell'apertura dei regali. Durante le festività, comprare doni per parenti e amici è ormai un rituale speciale, per dimostrare amore e affetto ai propri cari. Spesso però ci ritroviamo a chiederci quale sia il regalo più azzeccato e finiamo per domandarci: “Ma che regalo posso fare?”.
Per l'occasione, l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica dei regali più apprezzati dagli italiani durante le festività natalizie, elaborando i dati Istat sulle vendite al dettaglio. Vediamoli insieme.
Quello che devi sapere
La classifica dell'Unione Nazionale Consumatori
Prima di arrivare alla top ten, in 11° posizione troviamo mobili, articoli tessili e di arredamento per la casa (come articoli per l’illuminazione, quadri, tovaglie, centri tavola). E al 12° posto cibi e bevande: voce che include sia l’aumento di spesa che si verifica per il pranzo di Natale che i regali a base di cibo, come panettoni, pandori, dolciumi, spumanti, cioccolatini.
10. Abiti
In fondo alla classifica dei regali preferiti dagli italiani troviamo i capi d'abbigliamento. Oltre ai vestiti, secondo lo studio di Unione Nazionale Consumatori, gli articoli più apprezzati sono le pellicce e gli accessori da indossare, come guanti, cinture non in pelle e cravatte.
9. Gioielli, orologi, fiori
In nona posizione troviamo una lista di prodotti diversi: dai gioielli agli orologi, dai fiori alle piante, passando per le cornici e gli oggetti d’oro o d'argento. Una categoria “evergreen” per chi vuole fare un regalo a parenti e amici senza rinunciare all'eleganza e alla qualità.
8. Macchine fotografiche e sturmenti musicali
All'ottavo posto troviamo poi gli articoli di foto-ottica e gli strumenti musicali. Si tratta in particolare di macchine fotografiche, binocoli, microscopi, telescopi, che sembrano essere molto apprezzati dagli italiani durante le Feste natalizie. E per gli amanti della musica, il regalo preferito è ovviamente uno strumento, per dare sfogo alla propria passione.
7. Elettrodomestici
Settima posizione per gli elettrodomestici. Nella categoria rientrano televisioni, macchine da caffè elettriche, tostapane, rasoi elettrici, aspirapolveri, radiosveglie, videocamere, lavatrici e lavastoviglie.
6. Telefoni e computer
La classifica continua con le dotazioni per l’informatica, la telefonia e le telecomunicazioni. Secondo la ricerca di Unione Nazionale Consumatori, che ha elaborato i dati istat sulle vendite al dettaglio, gli italiani apprezzano particolarmente anche cellulari, computer, tablet, e-book reader, mobili per computer, stampanti, giochi elettronici e cordless.
5. Calzature e borse
Avvicinandosi al podio troviamo le calzature, gli articoli in pelle e da viaggio (anche valige, borse, portafogli, cinture in pelle). Come riferisce Unione Nazionale Consumatori, è la prima volta che questa categoria raggiunge la posizione più elevata da quando è stilata la classifica, ossia dal 2016.
4. Utensili da cucina e ceramiche
Tra i regali preferiti dagli italiani ci sono anche i generi casalinghi durevoli e non durevoli. Si tratta in particolare di utensili da cucina, cristalleria da tavola, porcellane, ceramiche: un regalo apprezzato e soprattutto utile.
3. Libri e agende
Ed eccoci al podio. In terza posizione si piazzano i prodotti di cartoleria (tra cui libri, calendari, penne, agende, cartoline). Si tratta di regali sempre molto apprezzati, anche in vista del nuovo anno in arrivo, che richiede necessariamente nuovi calendari e nuove agende. Come sottolinea Unione Nazionale Consumatori, si tratta di articoli in genere molto regalati dalle aziende.
2. Cosmetici e profumi
Medaglia d'argento per i prodotti per la cura della persona. Alla categoria appartengono i profumi, i dopobarba, i cosmetici, le creme per il viso e per il corpo e le trousse in cui conservare i trucchi. Un regalo semplice ma sempre utile e d'effetto.
1. Giocattoli
In vetta alla classifica dell'Unione Nazionale Consumatori troviamo infine i giocattoli. Per gli italiani, è questo il regalo più amato durante le festività natalizie, soprattutto dai bambini. “I giocattoli vincono classificandosi al primo posto degli acquisti natalizi, come tradizione vuole”, spiega Mauro Antonelli dell'Unc.
L'aumento dei prezzi del cibo
Come sottolinea Antonelli, il fatto che cibi e bevande risultino in fondo alla classifica dipende dal fatto che “la spesa alimentare è consistente durante tutto l'anno, a differenza di prodotti più specificatamente natalizi come i giocattoli”. Inoltre, “per quanto i cioccolatini siano diventati cari come se fossero pepite e anche pandori e panettoni siano molto costosi, tutti i prodotti alimentari sono purtroppo aumentati di prezzo durante tutto l'anno", sottolinea ancora Antonelli.
