Caro regali Natale, gioielli +67% in 4 anni, i pacchetti vacanza +50%

Un altro sondaggio, realizzato da Confesercenti Ipsos sui consumi degli italiani in occasione delle festività invernali, ha messo in luce che i punti vendita fisici tornano al centro dell'interesse dei consumatori: il 62% farà acquisti anche in un negozio, il 22% in un supermercato e il 17% in un mercato o mercatino di Natale. Complessivamente, si prevede un budget di 250 euro a persona e un giro d'affari totale di 9,5 miliardi di euro. In media si faranno 8 regali a testa, anche se il 20% degli intervistati progetta di farne 3 o meno. I doni più ricercati sono capi d'abbigliamento (44%) e cosmetica/profumi (41%). Subito dietro giochi e giocattoli (33%), accessori moda (26%), libri (26%), gioielli e bigiotteria (25%). I prodotti gastronomici sono al 23%, quelli da enoteca al 19%.

