Caro regali Natale, gioielli +67% in 4 anni, i pacchetti vacanza +50%

Caro regali a Natale, prezzo gioielli +67% in 4 anni. I pacchetti vacanza salgono del 50%
L'Unione Nazionale Consumatori (Unc) ha elaborato gli ultimi dati Istat e stilato due diverse classifiche, con i regali natalizi che hanno subito più rincari e con quelli che hanno invece visto dei ribassi. Dal quadro che emerge non arrivano buone notizie per chi, sotto l'albero, vorrà lasciare gioielli, pacchetti vacanza ed e-book. Ecco i dati, utili anche come vademecum per gli ultimi acquisti.
Boom dei prezzi per gioielli e pacchetti vacanza
Al primo posto tra i rincari ci sono proprio i gioielli, che costano il 67,4% in più rispetto al 2021 e il 26,2% in più nel confronto con lo scorso anno. Raddoppiati i costi dei pacchetti vacanza nazionali rispetto a 4 anni fa. Anche donare un libro elettronico o una gift card può essere meno conveniente: l'e-book download arriva sul gradino più basso del podio con +41,5% ed è in seconda posizione rispetto allo scorso anno con +10,9%.
La top ten dei rincari
Più alti anche i prezzi di manifestazioni sportive e soggiorni in albergo o motel. E se si sceglie di regalare dei cioccolatini, dolci o prodotti di pasticceria confezionati, si arriva a spendere anche oltre il 20% in più sul lungo periodo. In ottava posizione le macchine fotografiche e videocamere (+22,2% tra 2021-2025), che però costano meno dello scorso anno (-1,9%). A chiudere la classifica ci sono fiori ed elettrodomestici - come macchine da caffè, bollitori per tè, rasoi elettrici, spazzolini elettrici, asciugacapelli - che hanno subito negli ultimi quattro anni un aumento di prezzo fino al 20%.
I regali che costano meno rispetto a qualche anno fa
Sul fronte dei ribassi ci sono, invece, buone notizie. Per la top ten dei regali più ribassati rispetto al 2021 bene i cellulari, per i quali si spende il -37,1% in meno rispetto al lungo periodo e il -12,7% in meno rispetto al 2024. Al secondo posto le tv con -36,9%, mentre al terzo posto salgono i pc, palmare e tablet con -20,9%.
La top ten dei ribassi
Al quarto posto dei doni con maggiori ribassi, gli aspirapolvere con -15,3%, poi i libri non di narrativa (-13%), monitor, stampanti, accessori per smartphone, smartwatch (-7,4%). Al settimo posto giochi elettronici (-7,1%), seguiti da libri di narrativa (-5%) e vini di qualità (-1,6%). Chiudono la lista i telefoni fissi con -1,5%.
“Approfittare delle occasioni”
"I rincari e i ribassi rispetto agli scorsi Natale possono essere un buon indicatore per chi non ha particolari esigenze, se non c'è un dono in cima alla lista dei desideri, se si è indecisi”, ha sottolineato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. “Insomma, se i prezzi sono saliti troppo si può decidere di rinviare l'acquisto al prossimo anno, sperando che nel frattempo diventino più abbordabili, se invece i listini sono calati si può approfittare dell'occasione. In ogni caso, ricordiamo che quello che conta alla fine è il prezzo in valore assoluto”.
Quanto si spenderà?
Secondo un’indagine realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research, quasi 9 italiani su 10 spenderanno fino a 300 euro per i regali, con una spesa media di 211 euro. Un sondaggio dell'associazione dei consumatori Udicon e Istituto Piepoli ha rivelato che un terzo degli italiani farà meno regali: il caro-vita condiziona il budget e la spesa media si attesta a 190 euro.
Per Natale in 20 milioni a caccia di doni, il 62% sceglie il negozio
Un altro sondaggio, realizzato da Confesercenti Ipsos sui consumi degli italiani in occasione delle festività invernali, ha messo in luce che i punti vendita fisici tornano al centro dell'interesse dei consumatori: il 62% farà acquisti anche in un negozio, il 22% in un supermercato e il 17% in un mercato o mercatino di Natale. Complessivamente, si prevede un budget di 250 euro a persona e un giro d'affari totale di 9,5 miliardi di euro. In media si faranno 8 regali a testa, anche se il 20% degli intervistati progetta di farne 3 o meno. I doni più ricercati sono capi d'abbigliamento (44%) e cosmetica/profumi (41%). Subito dietro giochi e giocattoli (33%), accessori moda (26%), libri (26%), gioielli e bigiotteria (25%). I prodotti gastronomici sono al 23%, quelli da enoteca al 19%.
