Regali di Natale indesiderati, il giro d'affari del regifting

L’analisi ha rivelato che oltre 1 italiano su 3 ha rivenduto almeno un articolo indesiderato, con ben il 41% che dichiara di essere più propenso a causa del costo della vita. In cima alla lista dei regali più rivenduti ci sono vestiti, scarpe e accessori (44%) e articoli per la casa (33%), seguiti da libri e fumetti (18%), gioielli e orologi (17%), e l’elettronica (14%). Le prime due categorie emergono inoltre in chiave prospettica come maggiormente propense alla rivendita anche da chi non l’ha mai fatto.