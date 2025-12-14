Natale, con tredicesime in arrivo 52,5 mld: 1 su 2 la usa per regali

“La tredicesima resta il motore del Natale e anche quest’anno darà energia ai consumi, ma cresce la quota di famiglie che usa questa entrata per mettere in sicurezza i bilanci domestici: risparmio, rate, salute, bollette e spese non rinviabili”, è l’analisi di Confesercenti. "La tredicesima tiene insieme due Italie: quella che fa partire le spese di fine anno e quella che prova a mettere ordine nei conti – commenta ancora Confesercenti –. È un segnale chiaro: l'aumento dell'occupazione, da solo, non basta se i redditi reali restano compressi e il lavoro, dipendente e autonomo, continua a impoverirsi. Per rimettere in moto i consumi in modo stabile bisogna accelerare il recupero del potere d'acquisto, riducendo il peso fiscale e sostenendo la contrattazione di qualità".