Regali di Natale, la top ten: sul podio giochi, profumi e cartoleria

Regali di Natale, la top ten del 2025: sul podio giochi, profumi e cartoleriaEconomia
Introduzione
L’Unione nazionale consumatori ha condotto il tradizionale studio sulle spese di Natale, stilando la top ten delle vendite sulla base dei dati Istat sulle vendite al dettaglio in valore. Ecco la classifica dei regali che troveremo quest’anno sotto l’albero
Quello che devi sapere
I regali più scelti
Nella classifica 2025 dei regali di Natale realizzata dall'Unione nazionale consumatori, al primo posto troviamo i giochi, al secondo posto i profumi e al terzo posto i prodotti di cartoleria. Lo studio analizza, per ogni gruppo di prodotti, il rialzo delle vendite in valore e stila la classifica di quelli che segnano il maggior incremento di spesa, non in valore assoluto ma in termini percentuali rispetto alle vendite dei mesi precedenti, considerando anche i regali anticipati che si fanno a novembre in occasione del Black Friday.
Il podio
I giocattoli, quindi, si riconfermano in testa tra i regali più scelti, come da tradizione. Segue un altro classico: i “prodotti per la cura della persona”, come profumi, dopobarba, cosmetici, creme viso-corpo, trousse e trucchi. Sull’ultimo gradino del podio troviamo i “prodotti di cartoleria”, cioè libri, calendari, penne, agende, cartoline, ecc… Come sottolinea l’Unione nazionale consumatori, si tratta di prodotti che in genere sono molto regalati dalle aziende sia ai propri dipendenti sia ai clienti più affezionati.
Il quarto e il quinto posto
Appena fuori dal podio, al quarto posto, troviamo i “generi casalinghi durevoli e non durevoli”: si tratta di prodotti come utensili da cucina, cristalleria da tavola, porcellane, ceramiche. Al quinto posto, invece, si piazzano “calzature, articoli in pelle e da viaggio”: questa categoria - che comprende anche valigie, borse, portafogli, cinture in pelle - raggiunge quest’anno la posizione più elevata da quando viene stilata la classifica, cioè dal 2016.
Il sesto e il settimo posto
Al sesto posto della classifica dei regali di Natale 2025 stilata dall'Unione nazionale consumatori, poi, troviamo le “dotazioni per l'informatica, la telefonia e le telecomunicazioni”: fanno parte di questa categoria, ad esempio, cellulari, cordless, computer, tablet, E-book reader, mobili per computer, stampanti, giochi elettronici. Subito dopo, alla settima posizione, troviamo gli “elettrodomestici”: i più gettonati sono tv, macchine da caffè elettriche, tostapane, rasoi elettrici, aspirapolvere, radiosveglie, videocamere, lavatrici e lavastoviglie.
In fondo alla top ten
Arriviamo al fondo della top ten. In ottava posizione troviamo “foto-ottica e strumenti musicali”: in questa categoria ci sono prodotti come macchine fotografiche, binocoli, microscopi, telescopi, chitarre, ecc… Al nono posto, invece, troviamo la categoria “altri prodotti”: ci sono gioielli, orologi, fiori e piante, cornici, oggetti d'oro o argento. Al decimo posto, a chiudere la top ten dei regali 2025, troviamo “abbigliamento e pellicce”: comprende anche guanti, cinture non in pelle, cravatte.
Fuori dalla top ten
Fuori dai primi dieci posti, in undicesima posizione, troviamo la categoria “mobili e articoli tessili e di arredamento per la casa”, che comprende anche articoli per l'illuminazione, quadri, tovaglie, centri tavola. Infine, al dodicesimo e ultimo posto della classifica, c’è “alimentari e bevande”: questa voce include sia l'aumento di spesa che si verifica per il pranzo di Natale sia i regali a base di cibo, come panettoni, pandori, dolciumi, spumanti, cioccolatini. L’incremento minore rispetto alle altre categorie, spiega l'Unione nazionale consumatori, è dovuto al fatto che la spesa alimentare è consistente durante tutto l’anno, a differenza di prodotti più specificatamente natalizi come i giocattoli.
La classifica
“La nostra non è una classifica dei regali più graditi o desiderati, ma di quelli che vengono normalmente fatti, sulla base degli incrementi delle vendite. Alcuni prodotti sono molto donati forse anche perché sono regali facile da fare, che non richiedono grandi sforzi di immaginazione e hanno prezzi abbordabili per tutte le tasche. Rispetto al primo posto in classifica, si conferma che i bambini restano i protagonisti indiscussi del Natale”, ha detto Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
La spesa degli italiani per Natale
Considerando i regali, ma anche alimentari, viaggi e ristorazione, per il Natale 2025 la spesa degli italiani raggiungerà i 28 miliardi di euro. A fare i calcoli è il Codacons, in base alle proprie stime preliminari. La spesa media, sottolinea, è di 1.085 euro a famiglia. L’associazione spiega che su queste festività giocano un ruolo primario il Black Friday, con un regalo su due acquistato durante il periodo di sconti, ma anche il caro-prezzi che interessa alcuni settori, dagli alimentari al turismo passando per oro e gioielli. La spesa relativa ai regali da destinare ad amici e parenti, sempre secondo il Codacons, si mantiene sostanzialmente stabile con circa 9,5 miliardi di euro di doni che finiranno sotto l'albero. A influire su questo dato è il Black Friday, con un acquisto su due effettuato durante il periodo di sconti che ha rappresentato un regalo di Natale anticipato, consolidando il trend degli ultimi anni.
