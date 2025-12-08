Regali di Natale, la top ten: sul podio giochi, profumi e cartoleria

Fuori dai primi dieci posti, in undicesima posizione, troviamo la categoria “mobili e articoli tessili e di arredamento per la casa”, che comprende anche articoli per l'illuminazione, quadri, tovaglie, centri tavola. Infine, al dodicesimo e ultimo posto della classifica, c’è “alimentari e bevande”: questa voce include sia l'aumento di spesa che si verifica per il pranzo di Natale sia i regali a base di cibo, come panettoni, pandori, dolciumi, spumanti, cioccolatini. L’incremento minore rispetto alle altre categorie, spiega l'Unione nazionale consumatori, è dovuto al fatto che la spesa alimentare è consistente durante tutto l’anno, a differenza di prodotti più specificatamente natalizi come i giocattoli.