Olimpiadi invernali, rincari per alberghi e affitti a Milano

Per Confcommercio Milano, come riporta Repubblica, “la città si sta preparando alle Olimpiadi e le attività commerciali sono pronte. Ci aspettiamo una platea diversa rispetto a quella di Expo e visto il periodo più ristretto anche meno numerosa. Ma i Cerchi olimpici avranno un richiamo più internazionale con un effetto comunicativo più elevato. Il turismo è una leva importante per la città: non va pressato eccessivamente con misure con la tassa di soggiorno. Io torno a riproporre una misura semplice: pensare di aumentare il biglietto del metrò Linate – San Babila, solo per i turisti. Un modo per recuperare risorse per la città, senza penalizzare troppo i viaggiatori”, ha dichiarato il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri.

