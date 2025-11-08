Case in montagna, a Cortina salgono i prezzi: 21 mila euro al mq

Prima di tutto, va sottolineato che il report spiega come il mercato immobiliare alpino stia riscrivendo le regole del mercato immobiliare di lusso. "Mentre molti mercati globali di lusso hanno subito un rallentamento, le case in montagna sono aumentate in media del 23% negli ultimi cinque anni". In questo quadro, le Alpi sono "uno dei settori di investimento e di stile di vita più resilienti d'Europa".

Questo slancio, sottolineano gli esperti, "è alimentato dalle mutevoli priorità degli acquirenti: il turismo estivo è aumentato notevolmente dopo la pandemia nei mercati chiave, il lavoro da remoto ha ampliato l'attrattiva della vita in montagna a tempo pieno, e le nuove normative stanno rimodellando da un giorno all'altro le dinamiche di domanda e offerta".

Di conseguenza, "il mercato immobiliare alpino si sta trasformando da parco giochi invernale a rifugio per tutto l'anno, creando nuove opportunità nelle località turistiche più ambite d'Europa".

