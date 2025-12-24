Manovra 2026, dagli animali senza gabbie ai pellegrini: le micro-norme

Introduzione
Anche quest’anno la Legge di Bilancio contiene alcune misure specifiche che stanziano fondi per vari ambiti e che vanno da un minimo di 10mila euro ad un massimo di 1,8 milioni. Anche questa volta lo stanziamento non è diretto, ma affidato a decreti ministeriali da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio
Quello che devi sapere
Aiuto psicologico nelle aziende e nelle università
Fra le misure c’è il fondo per il benessere psicologico, istituito presso il ministero del Lavoro, con una dotazione di 1milione di euro nel 2026 e di pari importo nel 2027. L’obiettivo è incentivare le aziende a rafforzare o introdurre sistemi di aiuto psicologico per i dipendenti e implementare gli sportelli di sostegno agli studenti nelle università.
Leggi anche: Bonus psiconcologia, cos’è la misura presentata dal Lazio: beneficiari e come funziona
Mobilità delle persone con disabilità
Arriva al Mit il fondo per sostenere la mobilità delle persone disabili, con dotazione di 1,8 milioni di euro all'anno nel 2026 e pari importo nel 2027.
Animali senza gabbie e sequestrati
Nasce al ministero per l'Agricoltura il nuovo fondo per la conversione verso metodi di allevamento 'cage-free', senza gabbia, per favorire la sostenibilità e il benessere degli animali. La dotazione è pari a 500mila euro nel 2026 e 1 milione di euro nel 2027. La Manovra stanzia anche 1 milione di euro per il 2026 e 2027 per la custodia di animali coinvolti in combattimenti.
Fondo per i genitori di bambini malati
Si istituisce un fondo per sostenere le spese di mobilità per i genitori di bambini malati con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2026 e 2027 (1 milione nel biennio).
Obesità e celiachia
Vengono istituiti anche un fondo da 2 milioni di euro per il 2026 e il 2027 per il programma per la prevenzione e gestione dell'obesità in adolescenza, e un altro fondo per la prevenzione e informazione sulla celiachia con dotazione di 1 milione di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028.
Niente Imu per le scuole paritarie
Spunta l’esonero dal pagamento dell'Imu per le scuole paritarie che erogano i loro servizi alle famiglie richiedendo una retta inferiore al costo medio studente.
Leggi anche: Manovra 2026, bonus scuole paritarie fino a 1.500 euro l'anno per le famiglie: cosa sapere
Rateizzazione per le quote latte
C’è anche la rateizzazione in 10 anni per il pagamento delle multe per le quote latte per le aziende agricole in difficoltà.
Cammini di San Francesco
Poi il contributo di 30.000 euro per l'Associazione 'Vie e Cammini di San Francesco' e il riconoscimento di' Destinazione turistica di qualità' per comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti. Infine una spesa di 500.000 euro per la promozione delle destinazioni turistiche di qualità.
Maxxi di Roma
Spesa da 500mila euro nel 2027 per lo sviluppo dei poli museali innovativi, destinati equamente ai progetti 'Grande Maxxi' e 'Maxxi Med' del museo di arte contemporanea Maxxi di Roma.
Assunzioni all’Ente Parco Gran Paradiso
Per il triennio 2026-28 l'Ente Parco Gran Paradiso è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, anche con scorrimento delle graduatorie, cinque unità di personale amministrativo e tecnico (4 funzionari e un assistente) e un assistente della sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo nel 2025.
Contrasto all’antisemitismo
Si autorizza una spesa di 300mila euro per comuni con più di 80.000 abitanti da destinare ad eventi per il contrasto all'antisemitismo e la promozione di valori di pace e interculturalità.
Gli editori
Si prevede un contributo da100mila euro per il 2026 e 2027 per l'Associazione degli editori indipendenti (Adei) per progetti di educazione alla lettura nelle aree svantaggiate.
Registro elettronico nazionale
Viene introdotto anche l'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale per enti e imprese che trattano rifiuti. Sono esclusi consorzi e produttori di rifiuti specifici.
Siti industriali contaminati
Contributo di 300.000 euro per il 2026 e 2027 all'Istituto Superiore di Sanità per garantire l'attività del progetto epidemiologico “Sentieri”, destinato a monitorare lo stato di salute delle popolazioni residenti vicino a siti industriali contaminati.
I porti del Lazio
Il testo contiene l'istituzione di zone franche doganali nel Basso Lazio e proposte di perimetrazione da parte dell'Autorità di sistema portuale della Regione Lazio, per incentivare l'occupazione e il recupero delle potenzialità economiche.
Il settore produttivo
Indennità per lavoratori in crisi industriali complesse in Sicilia. Contributo per lavoratori che hanno presentato richiesta di indennità nel 2020. Oneri stimati di 1.332.000 euro per l'anno 2026.
Genetica agraria
Estensione della scadenza per le disposizioni sulla genetica agraria al 31 dicembre 2026. Incremento di 1 milione di euro per il contributo previsto nel 2026. Riservatezza delle informazioni sui siti di emissione per autorizzazioni.
Fonti green e decarbonizzazione
Previsti interventi di revisione su aree di demanio civico previa sdemanializzazione, con ricorso alle migliori tecnologie disponibili senza incremento di consumo di suolo. Poi un contributo di 35 milioni di euro per il 2026-28 per la produzione di acciaio inossidabile a bassa impronta di carbonio. Si fissano soglie di riferimento per l'uso di energia elettrica nella produzione.
Ricerca e sviluppo
Contributo di 100.000 euro per l'anno 2026 per l'Agenzia Industrie Difesa. Promozione di attività di ricerca e sviluppo in tecnologie emergenti.
Soccorso alpino
Stanziamento di 100mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'associazione Alpenverein Südtirol per attività di soccorso alpino e per il sostegno a formazione e manutenzione della rete escursionistica.
Inclusione e sport
Spesa di 200mila euro per il Comune di Trento per progetti sportivi con l'obiettivo di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione.
Leggi anche: Manovra 2026, i bonus prorogati e quelli in scadenza che non saranno rinnovati
Gli altri finanziamenti, dalle parrocchie alle orchestre
Previsti anche fondi per: il risanamento di varie parrocchie, la riqualificazione del complesso sportivo di un oratorio, la ristrutturazione di basiliche e santuari, ma anche il restauro della fontana delle Sette Note a Comazzo (Lodi). E ancora, finanziamenti per le associazioni combattentistiche e varie associazioni e fondazioni. Spazio poi al finanziamento di alcune orchestre come quella jazz siciliana e alla Fondazione per la "partecipazione Umbria Jazz".
I finanziamenti più consistenti
Tra i finanziamenti più consistenti ci sono anche:
- 1,2 milioni nel 2026 e 1,5 nel 2027 alle Misericordie d'Italia;
- un milione all'anno per due anni all'associazione 'I sud del mondo Ets';
- uno stanziamento analogo anche per istituire presso la presidenza del Consiglio il fondo per il sostegno all'autonomia finanziaria delle donne;
- un milione all'anno per due anni all'associazione italiana educatori finanziari;
- altri due milioni in due anni all'Università della Calabria per realizzare il Centro per le neuroscienze avanzate;
- e un milione nel 2026 e 615mila euro nel 2027 destinati all'Unione nazionale della cultura antimafia Aps di Napoli.
- Destinatario dei finanziamenti della maggioranza, anche l'Ippodromo Capannelle di Roma con un milione nel 2026.
- Arrivano risorse anche per le strade e le infrastrutture, come il finanziamento per la messa in sicurezza di opere viarie nel comune di Zignago (La Spezia).
- Inoltre 450mila euro nel 2026 vanno al comune di Bolsena per la riqualificazione del lungolago,
- 500mila euro nel 2027 al Comune di Bassano Teverina (Viterbo) per realizzare un parcheggio pubblico nelle vicinanze del palazzo comunale.
- Altri 300mila mila euro nel biennio vengono poi destinati all'Osservatorio Nazionale Condomini per la tutela dei beni culturali e degli edifici storici.
Per approfondire: