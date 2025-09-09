Contrassegno per disabili, come richiederlo e chi ne ha diritto

Il contrassegno per disabili è un'autorizzazione speciale che consente ai veicoli al servizio di persone con disabilità di circolare e sostare in aree riservate o con limitazioni. In particolare ne hanno diritto le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, persone non vedenti o con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche; inoltre anche chi ha totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua.

Come richiedere il contrassegno e le caratteristiche

Il contrassegno viene rilasciato dal Comune di residenza, previo accertamento medico. È necessario presentare la richiesta al sindaco del Comune di residenza. Il contrassegno è strettamente personale e non cedibile, ha una durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente, e può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea. Inoltre deve essere esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.

Quali agevolazioni

Il contrassegno consente la circolazione nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle zone a traffico controllato (ZTC), la sosta gratuita negli spazi riservati ai disabili e nelle aree a pagamento, l'esenzione dal pagamento nelle aree a parcometro.

Le sanzioni per un uso improprio

Sono previste dalla legge sanzioni amministrative pecuniarie o per le più gravi il ritiro immediato del contrassegno o la revoca del titolo. L'utilizzo non conforme alla legge del contrassegno avviene quando viene ad esempio utilizzato per dare un servizio all'invalido, ma non in funzione della sua mobilità. Oppure quando si utilizza un permesso scaduto o il contrassegno stesso viene fotocopiato o contraffatto