Milano-Cortina, Fiat accende Fiamma Olimpica a Mirafiori a Torino

Il passaggio presso lo stabilimento, casa della nuova Fiat 500 Hybrid , testimonia la condivisione del marchio dei valori dello spirito olimpico e sottolinea ancora una volta il profondo legame con la città di Torino. L’appuntamento ha rappresentato un momento di condivisione con i dipendenti e le loro famiglie, con la partecipazione di oltre 1.500 persone

L’appuntamento ha rappresentato per Fiat un momento emozionante di condivisione con i dipendenti e le loro famiglie, con la partecipazione di oltre 1.500 persone. In questa occasione, una selezione di colleghi e colleghe ha avuto l’onore di accompagnare la Fiamma, in qualità di tedofori lungo la linea di produzione.

In qualità di Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, i marchi italiani di Stellantis hanno accompagnato questo percorso attraverso l’Italia. Il passaggio presso lo stabilimento di Mirafiori, casa della nuova Fiat 500 Hybrid, sottolinea una nota del Gruppo, testimonia la condivisione del marchio dei valori dello spirito olimpico e sottolinea ancora una volta il profondo legame con la città di Torino e la comunità in cui opera.

Dopo aver attraversato alcuni dei principali siti produttivi italiani del Gruppo Stellantis – Pomigliano d’Arco, Melfi e Modena, il viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano Cortina 2026 ha raggiunto oggi lo storico stabilimento di Mirafiori a Torino. Simbolo universale dei Giochi Olimpici, la Fiamma Olimpica è partita da Roma lo scorso 6 dicembre per intraprendere un percorso straordinario attraversando oltre 300 comuni italiani.

C'era anche John Elkann

L’evento è stato celebrato con una cerimonia speciale alla presenza di John Elkann, presidente di Stellantis, che ha acceso la fiaccola con la Fiamma Olimpica, e nelle vesti di tedofori, di Emanuele Cappellano, Coo Stellantis Enlarged Europe, e Olivier Francois, Cro di Fiat e Global CMO di Stellantis. Infine, hanno preso parte alla giornata l’attore Luca Argentero, torinese di nascita e ambasciatore dei brand italiani di Stellantis per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, e Andrea Macrì, atleta Paralimpico di Hockey su ghiaccio.

Stellantis a Torino

I brand italiani di Stellantis sono presenti anche in Piazza Castello, cuore della città, dove termina il passaggio della Fiamma Olimpica a Torino con un momento di festa che celebra il Viaggio verso Milano Cortina 2026. In qualità di Automotive Premium Partner di Milano Cortina 2026, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Abarth e Maserati metteranno a disposizione circa 3.000 veicoli, di cui oltre la metà elettrificati, per supportare atleti, volontari, staff e federazioni durante l’intera manifestazione Olimpica.