Pur incarnando una nuova filosofia di design, la nuova BMW i3 è sempre riconoscibile come parte della famiglia di questo modello grazie alle sue forme da Sedan sportiva. Lunga 4,76 metri e con un passo di 2,89 metri è una moderna rappresentazione degli stilemi del marchio di Monaco di Baviera con superfici ben definite e linee scolpite ma minimaliste.