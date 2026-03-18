Introduzione
Debutto in anteprima mondiale per la nuova BMW i3, berlina elettrica che nasce sulla nuova piattaforma Neue Klasse. Si tratta del secondo modello del marchio di Monaco di Baviera ad essere basato su questa piattaforma tecnologica, sarà prodotta proprio nello storico stabilimento del marchio tedesco. Ancora non sono state svelate informazioni sul prezzo. Nella versione xDrive, 469 CV e autonomia superiore ai 900 km.
Quello che devi sapere
Un nuovo capitolo per le berline Bmw
L’essenza del brand BMW. Un’autentica icona di design, progresso e piacere di guida. In oltre 50 anni di storia, Serie 3 è stata tutto questo e ora la sua eredità vive nella nuova i3, secondo modello del brand a nascere sulla piattaforma Neue Klasse.
Le dimensioni
Pur incarnando una nuova filosofia di design, la nuova BMW i3 è sempre riconoscibile come parte della famiglia di questo modello grazie alle sue forme da Sedan sportiva. Lunga 4,76 metri e con un passo di 2,89 metri è una moderna rappresentazione degli stilemi del marchio di Monaco di Baviera con superfici ben definite e linee scolpite ma minimaliste.
Nuovo "doppio rene"
Come al frontale dove ritroviamo una moderna interpretazione del doppio rene, con una mascherina che integra anche i gruppi ottici in un’unica ed espressiva unità luminosa che rende i3 particolarmente distintiva.
Abitacolo tecnologico
In abitacolo ritroviamo uno schema simile a quello di iX3, pur con una marcata impronta sportiva. C’è il nuovo volante multifunzione ma soprattutto il Panoramic iDrive che corre da un lato all’altro del parabrezza. Al centro invece ritroviamo il display del sistema di infotainment da 17,9’’ con il suo taglio irregolare. Grande attenzione anche ai rivestimenti e all’utilizzo dei materiali in termini di sostenibilità.
Produzione a Monaco
La produzione di nuova BMW i3 avverrà nello storico stabilimento di Monaco di Baviera. Una Sedan elettrica dall’animo sportivo che avrà nell’Heart of Joy il suo cuore dinamico, sfruttando al contempo tutte le tecnologie e le innovazioni della nuova piattaforma, in termini di ricarica rapida fino a 400 kW e di powertrain.
Motore e autonomia di Bmw i3
E in riferimento al cuore elettrico di questa nuova BMW i3, la versione xDrive avrà una potenza complessiva di 469 CV, 345 kWh, analogamente proprio alla BMW iX3, con 645 Nm di coppia e un’autonomia che potrà superare i 900 km con una sola ricarica nel ciclo WLTP grazie ad una batteria da oltre 100 kWh. Detto della ricarica rapida, che in DC consentirà di aggiungere oltre 400 km del range di percorrenza in 10 minuti, la nuova i3 integrerà a bordo il caricatore da 22 kW.
Oltre 50 anni di tradizione
Dalla E21 alla G20, dal 1975 ad oggi, la storia di Serie 3 si è evoluta in cinque decadi ed è pronta a un nuovo capitolo tra eleganza, sportività e innovazione, nel segno della nuova i3. Una sesta generazione che è un concentrato di tecnologia pur non abbandonando la tradizione del marchio di Monaco di Baviera.