Rosa Elettrica: cerchio si chiude, ma finale resta sospeso. Recensione

Rosa sa che Cocìss possiede una memoria straordinaria e cerca di ricostruire insieme a lui l’unico incontro avuto da bambino con Saro Incantalupo. Emergono frammenti sempre più precisi: un viaggio in treno verso il Nord, una città dove si parlava italiano e tedesco, una torre, un ponte e una villa con grandi vetrate colorate: Merano.

Prima della partenza emerge un lato più fragile e umano di Cocìss: si prende cura di Rosa ricordandole le medicine e, pur mostrando intelligenza e arguzia, lascia capire di avere enormi difficoltà con la lettura e la scrittura. In una delle scene più tenere dell’episodio, Rosa gli insegna a scrivere il suo nome. Lui osserva quella “C” e dice che sembra una “lettera moscia”, troppo debole per rappresentarlo. Così Rosa la trasforma in una “K”, più dura, più “incazzata”. È un piccolo gesto, ma racconta perfettamente il legame che sta crescendo tra loro.

Da quel momento Cocìss continua a esercitarsi scrivendo i nomi dei suoi cani, la cosa che ama di più al mondo. Un dettaglio semplice ma che mostra tutta la distanza tra lui e il padre: un uomo incapace di amare qualcuno, mentre Cocìss con i suoi cani li accudisce e li ama davvero.

Durante il viaggio verso Merano si crea un’intimità inattesa. Cocìss parla di Miriam, l’unica donna con cui ha fatto l’amore e che voleva sposare. Rosa invece ammette di non riuscire a vivere relazioni vere perché troppo concentrata sul lavoro. Colpisce il candore con cui Cocìss racconta i propri sentimenti, nonostante il peso del suo passato criminale.

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