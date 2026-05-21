Francesco Montanari interpreta il giudice Carlo Palermo, il magistrato trentino che sopravvive all'attentato ma non riesce a sopravvivere al senso di colpa. Così l'attore ha descritto il suo ruolo: "Il mio personaggio è un uomo che ha scelto la legalità ed è pronto a tutto tranne a quello che gli accade. Si perde nella propria vulnerabilità finché non incontra Margherita, ormai adulta. Entrambi sono dei sopravvissuti". Ludovica Ciaschetti interpreta Margherita da adulta, il personaggio attorno a cui ruota l'intera narrazione. L'attrice ha raccontato: "Mi ha colpito la delicatezza di questa donna, ma ho cercato anche di accogliere la sua forza. All'inizio cerca un capro espiatorio, ma poi trasforma quella sofferenza in qualcosa di utile per gli altri". Aurora Menenti interpreta invece Margherita Asta bambina, nella fase più delicata e devastante della storia: quella in cui una bambina capisce, poco alla volta, cosa le è stato tolto e perché. Peppino Mazzotta, noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo del dottor Pasquarello nella serie Il commissario Montalbano, veste qui i panni di Nunzio, il padre di Margherita. Anna Ferruzzo interpreta Zia Vita, la figura familiare che si stringe attorno a Margherita e Nunzio nei lunghi anni successivi alla tragedia. Federica De Cola è Barbara Rizzo, la madre di Margherita che muore nell'esplosione insieme ai gemelli. Il suo personaggio appare solo nella sequenza iniziale, ma è il centro emotivo dell'intero film: tutto nasce dalla sua assenza. Denise Sardisco è Antonina.