Passenger è stato annunciato nell’ottobre del 2024 con la produzione di Walter Hamada e Gary Dauberman. La sceneggiatura è firmata da T.W. Burgess e Zachary Donohue.

Le riprese si sono svolte a Seattle nel gennaio 2025. Durante la produzione, i proprietari dei camper utilizzati nel film hanno preso parte come comparse insieme ai propri veicoli. Inoltre, artigiani e commercianti locali hanno contribuito attivamente alla scena, esponendo e vendendo prodotti direttamente sul set.

La colonna sonora è stata composta da Christopher Young, mentre la fotografia è stata curata da Federico Verardi e il montaggio da Martin Bernfeld.

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