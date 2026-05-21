Passenger, trama e cast del film horror con Melissa Leo e Lou Llobell da oggi al cinemaCinema
Introduzione
Passenger è l'horror che esce oggi - giovedì 21 maggio 2026 - nelle sale cinematografiche italiane che propone un incubo sull’asfalto, firmato dal regista André Øvredal.
Un viaggio on the road che si trasforma progressivamente in una minaccia invisibile, una presenza inquietante che segue senza concedere tregua e un clima di crescente instabilità psicologica.
È questo l’impianto narrativo di Passenger, il film horror distribuito da Eagle Pictures. La produzione è affidata a 18Hz productions, Coin Operated e Paramount Pictures, con una costruzione che punta su tensione e progressivo disorientamento.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Passenger, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Un viaggio che cambia natura
Al centro della storia raccontata nel film horror Passenger si trova una giovane coppia che intraprende un viaggio a bordo del proprio furgone. Durante il percorso, i due si imbattono in un evento drammatico su una strada ad alta percorrenza, un episodio che segna profondamente la loro esperienza e altera la percezione del viaggio stesso. Convinti inizialmente di poter proseguire senza conseguenze, riprendono la loro strada.
Con il passare del tempo, però, il viaggio assume contorni sempre più ambigui e inquietanti. La coppia inizia a percepire una presenza costante e difficile da definire, una sorta di entità che sembra averli seguiti dopo l’accaduto. Da quel momento, il loro percorso non è più soltanto uno spostamento fisico, ma diventa una progressiva perdita di sicurezza e controllo, in cui ogni tappa aumenta il senso di minaccia e isolamento.
Produzione e riprese tra Stati Uniti e realtà locale
Passenger è stato annunciato nell’ottobre del 2024 con la produzione di Walter Hamada e Gary Dauberman. La sceneggiatura è firmata da T.W. Burgess e Zachary Donohue.
Le riprese si sono svolte a Seattle nel gennaio 2025. Durante la produzione, i proprietari dei camper utilizzati nel film hanno preso parte come comparse insieme ai propri veicoli. Inoltre, artigiani e commercianti locali hanno contribuito attivamente alla scena, esponendo e vendendo prodotti direttamente sul set.
La colonna sonora è stata composta da Christopher Young, mentre la fotografia è stata curata da Federico Verardi e il montaggio da Martin Bernfeld.
Il cast del film
Nel cast del film Passenger figurano Melissa Leo, Lou Llobell e Jacob Scipio nei ruoli principali.
Completano il gruppo di interpreti Devielle Johnson nel ruolo del volontario di quartiere, Tony Doupe nei panni del predicatore e Bonni Dichone nel ruolo della cameriera.
Un horror da 94 minuti
Ambientato negli Stati Uniti e della durata complessiva di 94 minuti, Passenger si colloca nel genere horror e costruisce la propria tensione attorno a una minaccia progressiva e indefinita che accompagna i protagonisti lungo il loro percorso.
L’uscita nelle sale è prevista per il 21 maggio 2026.