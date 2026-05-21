Il documentario Aldair - Cuore Giallorosso sceglie deliberatamente una strada distante dalle costruzioni epiche o dagli aspetti scandalistici spesso presenti nelle produzioni sportive contemporanee. Il centro del racconto non è la mitizzazione dell’eroe né la ricerca dell’aneddoto clamoroso, ma il sentimento collettivo che Aldair continua a suscitare.

Si tratta di un'opera capace di trasformare il ritratto di uno dei più grandi difensori della storia romanista in una dichiarazione d’amore verso un’idea di calcio fondata su eleganza, rispetto e senso di appartenenza. Un modello percepito come sempre più raro nel calcio contemporaneo.

Le immagini d’archivio e i ricordi di tifosi, giornalisti ed ex compagni contribuiscono a ricostruire non soltanto la carriera del giocatore, ma anche il culto affettivo che continua a circondarlo. Emergono inevitabilmente episodi e simboli entrati nell’immaginario romanista: il soprannome “Pluto”, i derby della Capitale, gli scudetti sfiorati e poi conquistati, il Mondiale del 1994 vinto con il Brasile e la finale di Coppa dei Campioni persa con il Benfica contro il Milan degli olandesi.

Tuttavia, al centro del film non ci sono i trofei. A emergere soprattutto è il profilo umano di Aldair, raccontato come un campione incapace di cattiveria anche in un ruolo storicamente associato alla durezza fisica e all’intimidazione. Il documentario insiste sulla correttezza del difensore brasiliano, sulla sua sobrietà e sulla naturalezza con cui interpretava il gioco.

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