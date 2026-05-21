“Ogni episodio di questa seconda parte è come un film”, ha affermato Laura Mora, la regista che ha diretto cinque episodi della seconda stagione della serie tv Cent’anni di solitudine (compreso il finale), e che aveva anche diretto tre episodi della prima stagione. “Abbiamo portato la serie a un altro livello dal punto di vista estetico, narrativo, sonoro e musicale per costruire un finale molto più cinematografico ed emozionante. Dopo aver vissuto in quella casa e in quella città per tre anni, sentivamo che la conclusione di questo percorso doveva essere altrettanto grandiosa, epica e cinematografica”. Carlos Moreno ha invece diretto gli altri tre restanti episodi della Parte 2.

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