Cent'anni di solitudine - Parte 2, la data di uscita e il trailer della serie tv NetflixSerie TV
Introduzione
La serie tv Cent’anni di solitudine – Parte 2, tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore colombiano Gabriel García Márquez, uscirà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) con i primi sette nuovi episodi il 5 agosto 2026, mentre la puntata finale, sotto forma di episodio speciale dalla durata cinematografica, arriverà il 26 agosto 2026. La piattaforma di streaming ha anche pubblicato il primo teaser trailer.
Quello che devi sapere
LA TRAMA
La serie tv Cent’anni di solitudine è l’adattamento dell’omonimo capolavoro della letteratura del Novecento di Gabriel García Márquez. Racconta la storia di José Arcadio Buendía e di Úrsula Iguarán, due cugini che, dopo essersi sposati contro il volere delle rispettive famiglie, hanno abbandonato il loro villaggio per fondare l’utopica cittadina di Macondo. Nel corso delle generazioni, però, la famiglia Buendía viene perseguitata da guerre, da amori impossibili, dalla follia e dalla paura di una terribile maledizione che sembra condannare tutti a un eterno destino di solitudine. La seconda parte della serie tv coprirà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía e il declino di Macondo.
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IL CAST
Il cast include Marco González nel ruolo di José Arcadio Buendia, Susana Morales nel ruolo di Úrsula Iguarán, Claudio Cataño nel ruolo del colonnello Aureliano Buendía, e ancora Jerónimo Barón, Santiago Vásquez, Leonardo Soto, Ella Becerra, Carlos Suárez, Moreno Borja e Viña Machado.
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I LUOGHI
Girata interamente in Colombia, la serie tv Cent'anni di solitudine, realizzata con il supporto diretto della famiglia di Gabriel García Márquze, è considerata uno dei progetti audiovisivi più ambiziosi mai realizzati in America Latina. Le riprese si sono svolte nelle regioni di Magdalena, Boyacá, Cundinamarca e Tolima.
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I REGISTI
“Ogni episodio di questa seconda parte è come un film”, ha affermato Laura Mora, la regista che ha diretto cinque episodi della seconda stagione della serie tv Cent’anni di solitudine (compreso il finale), e che aveva anche diretto tre episodi della prima stagione. “Abbiamo portato la serie a un altro livello dal punto di vista estetico, narrativo, sonoro e musicale per costruire un finale molto più cinematografico ed emozionante. Dopo aver vissuto in quella casa e in quella città per tre anni, sentivamo che la conclusione di questo percorso doveva essere altrettanto grandiosa, epica e cinematografica”. Carlos Moreno ha invece diretto gli altri tre restanti episodi della Parte 2.
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L'AMPIEZZA DEL ROMANZO
“Siamo arrivati alla conclusione che il modo migliore per raccontare il romanzo in tutta la sua ampiezza e ambizione richiedesse un formato diverso da quello di un episodio standard, ma piuttosto un gran finale capace di rappresentare adeguatamente la conclusione del capolavoro del premio Nobel colombiano”, ha dichiarato Francisco Ramos, vicepresidente dei contenuti Netflix per l’America Latina, che ha spiegato così la scelta di separare il finale dal resto degli episodi della serie tv Cent'anni di solitudine - Parte 2.