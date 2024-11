Cent'anni anni di solitudine, adattamento tv del capolavoro letterario

Ecco tutte le informazioni da conoscere sull'adattamento seriale del romanzo del premio Nobel Gabriel García Márquez. Lo show è atteso su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dall'11 dicembre 2024

Sta per arrivare il primo adattamento seriale del romanzo del premio Nobel Gabriel García Márquez, il capolavoro intitolato Cent'anni anni di solitudine.

Lo show è atteso su Netflix a partire dall'11 dicembre 2024.



Annunciata per la prima volta nel 2019, questa è una delle produzioni seriali più ambiziose mai realizzate in America Latina. Per questo motivo, a recitare sul set della serie ci sono alcuni degli attori più famosi e popolari della Colombia.

La serie è composta da 16 episodi ed è diretta dalla coppia di registi Alex García López e Laura Mora. Cent'anni di solitudine è girata interamente in Colombia e realizzata con il supporto della famiglia di Gabriel García Márquez.

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su questa attesissima serie televisiva che arriverà il prossimo 11 dicembre su Netflix.