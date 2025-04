Kim Kardashian depone sulla rapina a Parigi: al via il processo

Le conseguenze emotive e il cambiamento

Kim Kardashian ha raccontato per la prima volta il suo trauma solo diversi mesi dopo, in una puntata del suo reality show andata in onda nel marzo 2017. Ricordando quei momenti, ha spiegato che temette di essere violentata e poi uccisa. Raccontò in lacrime: “Then (one of the armed men) duct tapes my face, my mouth, to get me to not yell or anything and then he grabs my legs and I wasn’t, I had no clothes on under (my robe) and he pulled me towards him at the front of the bed and I thought, ‘Okay, this is the moment. They are going to rape me’” (traducibile come: "Poi (uno degli uomini armati) mi ha coperto la faccia e la bocca con del nastro adesivo per impedirmi di urlare o fare qualsiasi rumore. Poi mi ha afferrato le gambe: non avevo nulla addosso sotto (la vestaglia) e mi ha tirata verso di sé, sul davanti del letto. In quel momento ho pensato: ‘Ok, ci siamo. Ora mi stupreranno.’”).

Fortunatamente ciò non avvenne, anche se la paura restò incisa nella sua memoria. “Poi mi hanno puntato la pistola addosso e ho capito che quello era il momento in cui mi avrebbero sparato alla testa. Pregavo soltanto che Kourtney (Kardashian, sua sorella maggiore, n.d.r.) potesse avere una vita normale dopo aver visto il mio corpo senza vita sul letto”, ha proseguito Kardashian.