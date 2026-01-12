Golden Globes 2026, ecco chi ha vinto: tutti i premi da The Pitt a Timothée Chalamet. FOTO
Nell'83esima edizione dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Press Association, quattro riconoscimenti per il film Una battaglia dopo l'altra e per la serie tv Adolescence. Due, invece, sia per i film Hamnet - Nel nome del figlio, L'agente segreto, KPop Demon Hunters e I peccatori, sia per le serie The Pitt e The Studio. Premi anche per Timothée Chalamet, Stellan Skarsgård, Rose Byrne, Michelle Williams,Rhea Seehorn e Jean Smart. Per la prima volta, premiato anche un podcast