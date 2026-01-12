4/16 ©Getty

Ancora due premi per il film d'animazione sudcoreano KPop Demon Hunters, che ha conquistato il titolo di Miglior film d’animazione e ha visto come Miglior canzone originale per un film il brano Golden. Diretto da Maggie Kang e Chris Appelhans, racconta la storia di tre giovani guerriere che, grazie a canti pieni di speranza, creano uno scudo magico alimentato da anime umane per proteggere il mondo dai demoni. Le musiche e i personaggi hanno spopolato sulle piattaforme social, a partire da TikTok, e sono diventate un vero e proprio fenomeno pop.

KPop Demon Hunters 2 uscirà su Netflix nel 2029