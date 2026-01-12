Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Golden Globes 2026, ecco chi ha vinto: tutti i premi da The Pitt a Timothée Chalamet. FOTO

Spettacolo fotogallery
16 foto
©Getty

Nell'83esima edizione dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Press Association, quattro riconoscimenti per il film Una battaglia dopo l'altra e per la serie tv Adolescence. Due, invece, sia per i film Hamnet - Nel nome del figlio, L'agente segretoKPop Demon Hunters e I peccatori, sia per le serie The Pitt e The Studio. Premi anche per Timothée Chalamet, Stellan Skarsgård, Rose Byrne, Michelle Williams,Rhea Seehorn e Jean Smart. Per la prima volta, premiato anche un podcast

Spettacolo: Ultime gallery

Can Yaman, chi è l’attore turco che è diventato Sandokan

Spettacolo

Nato l’8 novembre 1989 a Istanbul, ha raggiunto il successo con serie tv come “Bitter Sweet -...

15 foto
Turkish actor Can Yaman arrives for the premiere of 'Il signore delle formiche' during the 79th Venice Film Festival in Venice, Italy, 06 September 2022. The movie is presented in official competition 'Venezia 79' at the festival running from 31 August to 10 September 2022. ANSA/ETTORE FERRARI

Gomorra - Le Origini, le tentazioni di Pietro Savastano. FOTO

Serie TV sky atlantic

Il prequel di Gomorra - La serie ha preso il via venerdì 9 gennaio in esclusiva su Sky e in...

27 foto

Gomorra - Le Origini, il cast e i personaggi della serie originaria

Serie TV sky atlantic

La serie Sky Original è un prequel che racconta la crescita e di Pietro Savastano (interpretato...

14 foto

Imelda Staunton compie 70 anni, i suoi ruoli più famosi. FOTO

Cinema

L'attrice ha una lunga carriera al cinema, in tv e anche a teatro. Ha ottenuto una candidatura...

15 foto

MasterChef 2026, tra salsicce e tacos, due eliminati. FOTO

TV Show sky uno

Nella Mystery Box a tema "crosta", Teo ha vinto la Golden Pin. Nel successivo Invention Test con...

25 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Can Yaman posa davanti a Colosseo e smentisce notizie: "Fake news"

    Spettacolo

    L'attore turco Can Yaman, fermato ieri a Istanbul per un'indagine di droga e rilasciato in...

    Memories, recensione del film anime di Otomo tra memoria e distopia

    Paolo Nizza

    Milano Cortina 2026, anche Andrea Bocelli alla cerimonia inaugurale

    Spettacolo

    Non solo Laura Pausini: alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano...