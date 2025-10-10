Hacks 5, Christopher Briney entra nel cast: la prima foto

Christopher Briney (con la barba) e Smart sono stati immortalati mentre ridono: il primo è vestito con una camicia blu e oro sfacciatamente sbottonata, a mettere in mostra i (finti) tatuaggi , tra cui quello di un uccello appollaiato su di un ramo, abbinata a pantaloni di pelle attillati. Smart è vestita in modo simile, con camicetta nera e oro e pantaloni neri. Che Briney possa essere un giovane corteggiatore per la leggenda comica?

La trama di Hacks

Di Paul W. Downs, Lucia Aniello e Jen Statsky, la serie vincitrice di un Emmy, Hacks, è una comedy-dramedy che racconta il rapporto tra due donne molto diverse ma accomunate dal talento e dal bisogno di reinventarsi. La protagonista è Deborah Vance, leggendaria comica di Las Vegas che ha costruito la sua carriera con decenni di spettacoli di successo, ma che ora si trova a fare i conti con un pubblico che invecchia e un’industria che sembra volerla mettere da parte. Per dare una rinfrescata al suo show, il suo manager le affianca Ava Daniels, una giovane sceneggiatrice di Los Angeles talentuosa ma “cancellata” dopo un tweet controverso. All’inizio le due si scontrano: Deborah è cinica e autoritaria, Ava è arrogante e impulsiva. Ma col tempo nasce tra loro un legame profondo e complesso, fatto di sarcasmo, affetto e crescita reciproca. Insieme riscoprono cosa significa essere rilevanti, vulnerabili e creative in un mondo che cambia.