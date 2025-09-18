L'estate nei tuoi occhi, dopo la serie arriva il film

Secondo Amazon, il debutto di L'estate nei tuoi occhi 3 è stato visto da 25 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi sette giorni. "Ha toccato il cuore del pubblico, regalando momenti di gioia, nostalgia e connessione che l'hanno resa un successo globale", hanno affermato Courtenay Valenti, responsabile film, streaming e cinema di Amazon MGM Studios, e Vernon Sanders, responsabile globale della televisione di Prime Video e Amazon MGM Studios. "Siamo orgogliosi dello straordinario successo della serie e non potremmo essere più entusiasti di collaborare nuovamente con Jenny Han per offrire ai fan un capitolo successivo indimenticabile ".

"C'è un altro grande traguardo nel viaggio di Belly, e ho pensato che solo un film potesse dargli il giusto riconoscimento. Sono davvero grata a Prime Video per aver continuato a supportare la mia visione di questa storia e per aver reso possibile condividere questo capitolo finale con i fan", ha detto Han.

I dettagli esatti della trama restano segreti. Si sa solo che continuerà la storia vista nella serie e che sarà scritto da Jenny Han , autrice dei romanzi su cui lo show è basato e sceneggiatrice - insieme a Sarah Kucserka - della serie. L'annuncio è stato fatto durante la cerimonia per il finale di L'estate nei tuoi occhi , a Parigi.

La storia di L'estate nei tuoi occhi non è finita. Mercoledì 17 settembre è andata in onda l'ultima puntata ma la conclusione dello show potrebbe non essere quella definitiva. Amazon Prime Video , nelle scorse ore, ha ufficialmente confermato che - presto - arriverà un film .

Cosa è mancato nel finale, rispetto al libro - SPOILER

Belly e Conrad sono tornati insieme. L'estate nei tuoi occhi 3 si è conclusa così, con la coppia che torna a Cousins. Tuttavia, i libri di Jenny Han si spingono oltre. Nel finale di Per noi sarà sempre estate, Belly legge la lettera che la madre le ha scritto per il suo matrimonio. E riflette sulla sua vita, dal fidanzamento fallito con Jeremiah (Gavin Casalengo) al lieto fine con Conrad. Dopodiché, l'ambientazione si sposta al giorno delle nozze.

"Indosso l'abito che mia madre e io abbiamo scelto insieme: bianco crema con maniche ad aletta in pizzo e scollatura sulla schiena. I miei capelli, i miei capelli che abbiamo passato un'ora a raccogliere, mi cadono dallo chignon laterale, e lunghe ciocche bagnate mi volano intorno al viso mentre corriamo verso l'auto sotto la pioggia battente. Palloncini ovunque. Mi sono tolta le scarpe, sono a piedi nudi e tengo la giacca del suo completo grigio sopra la testa", spiega Belly. "Lui mi corre davanti e apre la portiera dell'auto. Ci siamo appena sposati".

Ma, nel finale del libro, c'è spazio anche per Jeremiah. Che, col braccio attorno alla ragazza portata alle nozze, incrocia lo sguardo di Belly. La saluta con la mano, lei gli manda un bacio, lui sorride e guarda la donna che, ora, appare al suo fianco.

L'ultima scena del romanzo vede Belly e Conrad in spiaggia, correre come bambini: "'Vado ovunque tu vada', dice, lanciandoci in acqua. Questo è il nostro inizio. Questo è il momento in cui diventa reale. Siamo sposati. Siamo infiniti. Io e Conrad. Il primo ragazzo con cui abbia mai ballato un lento, per cui abbia mai pianto. Che abbia mai amato."