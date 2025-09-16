L'estate nei tuoi occhi: le scene che strizzano l'occhio ai Millenials

Che ci sia un omaggio al Titanic, è cosa nota. A dirlo sono stati gli stessi autori. Ma, da Le pagine della nostra vita a Orgoglio e pregiudizio, i riferimenti a grandi classici romantici sembrano davvero molti nella popolare serie tv
L'estate nei tuoi occhi è tratta da una serie di romanzi "young adult". Il che, potrebbe far pensare ad una serie tv per adolescenti. Eppure, una gigantesca fetta di spettatori è occupata dai Millennials. Anzi, dalle Millennials. Secondo il New York Times, la terza stagione è stata vista prevalentemente da donne tra i 25 e i 54 anni (non solo Millennials, dunque, ma anche donne della Generazione X).
Perché questo successo? Vale la pena sottolineare che i libri di Han sono stati pubblicati per la prima volta nel 2009, 2010 e 2011, quando molti Millennials erano adolescenti. A molte donne ricorda dunque quel periodo, i telefilm e le commedie romantiche teen tanto amate. Senza contare che, considerato ciò che nel mondo sta succedendo, in fondo vorremmo tornare un po' tutti sedicenni. E avere, come unico problema, un problema di cuore. Ma c'è di più. L'estate nei tuoi occhi - la cui ultima puntata arriverà in streaming mercoledì 17 settembre - sembra strizzare per davvero l'occhio ai Millennials. Un po' per caso, e un po' no. A cominciare dall'aspetto di uno dei suoi protagonisti.
Chris Briney è il nuovo Leonardo DiCaprio?
Instagram e TikTok sono colmi di video che paragonano Chris Barney (volto di Conrad Fisher) a Leonardo DiCaprio. Una somiglianza, più o meno evidente, su cui anche la regia ha giocato. All'inizio di settembre, Prime Video, che trasmette in streaming la serie, ha rivelato che la scena nella vasca da bagno tra Conrad (Briney) e Belly (Lola Tung) nell'episodio 6 era, in realtà, un omaggio alla recitazione di DiCaprio in Titanic, in particolare alla scena in cui il suo Jack disegna un ritratto di Rose (Kate Winslet). Sebbene a 28 anni di distanza, le due scene raccontano entrambe la stessa cosa: due ragazzi innamorati sono sul punto di confessare – e mettere in pratica – la loro passione. Con un'intensità interpretativa notevole, da parte degli attori che li interpretano.
I riferimenti a Sabrina
I fan, e perlopiù le fan, non vedono l'ora di sapere come finirà L'estate nei tuoi occhi. La risposta, tuttavia, potrebbe essere contenuta in un film: Sabrina, con Audrey Hepburn. Il classico del 1954, del resto, è un tema ricorrente nella serie. Nella prima stagione, il primo appuntamento di Belly è per vedere Sabrina al drive-in. I fan hanno poi notato diversi riferimenti visivi nel corso delle stagioni. E, quando è stata pubblicata l'immagine promozionale della terza stagione, hanno paragonato l'immagine di Conrad, Belly e Jeremiah a un'immagine promozionale di Sabrina. I riferimenti più espliciti, tuttavia, rimandano al decimo episodio della stagione in corso. Nel suo appartamento a Parigi, Belly ha un poster del film. E lo cita espressamente quando, parlando con la madre della sua nuova casa, le dice che si affaccia sul Sacro Cuore, proprio come in Sabrina.
Come finisce, dunque, la pellicola con Audrey Hepburn? Al centro della trama troviamo Sabrina (Audrey Hepburn), una giovane donna che si ritrova coinvolta in un triangolo amoroso con due fratelli. C'è il fratello maggiore, Linus, e il fratello minore, David. Proprio come Belly, Sabrina ha trascorso tutta la vita innamorata di uno dei (ma lei preferiva il più giovane). La ragazza va a Parigi per frequentare una scuola di cucina e, quando torna, cattura improvvisamente cattura l'attenzione di David. I due iniziano una relazione, nonostante la disapprovazione di Linus. Che, quando uno sfortunato (e divertente) incidente costringe David a letto, escogita un piano per separarli. Sperando di rimandare Sabrina a Parigi, finisce per innamorarsi. Che il finale di L'estate nei tuoi occhi ricalchi quella trama? Ovviamente, è solo una teoria.
Gli omaggi romatici
La parete del dormitorio di Belly è decorata con diverse foto dei suoi amici e del suo fidanzato. In una foto, lei e Jeremiah sono vestiti da Lara Jean (Lana Condor) e Peter Kavinsky (Noah Centineo) per Halloween, un omaggio ai personaggi principali di Tutte le volte che ho scritto ti amo, film del 2018 particolarmente amato dai Millennials.
Jenny Han, in generale, ha riempito L'estate nei tuoi occhi di cenni a iconici film romantici. La cena a luci soffuse e piena di risate tra Belly e Cornad? Direttamente da Le pagine della nostra vita. E poi c'è il pezzo preferito dai fan, la scena della flessione della mano di Mr. Darcy in Orgoglio e pregiudizio, quando Belly tocca la mano di Conrad. Come a dire che, la loro storia, appartiene al mondo dei grandi. E che, in fondo in fondo, i Millennials non possono che rispecchiarsi.