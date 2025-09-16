L'estate nei tuoi occhi: le scene che strizzano l'occhio ai Millenials

Che ci sia un omaggio al Titanic, è cosa nota. A dirlo sono stati gli stessi autori. Ma, da Le pagine della nostra vita a Orgoglio e pregiudizio, i riferimenti a grandi classici romantici sembrano davvero molti nella popolare serie tv

L'estate nei tuoi occhi è tratta da una serie di romanzi "young adult". Il che, potrebbe far pensare ad una serie tv per adolescenti. Eppure, una gigantesca fetta di spettatori è occupata dai Millennials. Anzi, dalle Millennials. Secondo il New York Times, la terza stagione è stata vista prevalentemente da donne tra i 25 e i 54 anni (non solo Millennials, dunque, ma anche donne della Generazione X).

Perché questo successo? Vale la pena sottolineare che i libri di Han sono stati pubblicati per la prima volta nel 2009, 2010 e 2011, quando molti Millennials erano adolescenti. A molte donne ricorda dunque quel periodo, i telefilm e le commedie romantiche teen tanto amate. Senza contare che, considerato ciò che nel mondo sta succedendo, in fondo vorremmo tornare un po' tutti sedicenni. E avere, come unico problema, un problema di cuore. Ma c'è di più. L'estate nei tuoi occhi - la cui ultima puntata arriverà in streaming mercoledì 17 settembre - sembra strizzare per davvero l'occhio ai Millennials. Un po' per caso, e un po' no. A cominciare dall'aspetto di uno dei suoi protagonisti.

Chris Briney è il nuovo Leonardo DiCaprio?

Instagram e TikTok sono colmi di video che paragonano Chris Barney (volto di Conrad Fisher) a Leonardo DiCaprio. Una somiglianza, più o meno evidente, su cui anche la regia ha giocato. All'inizio di settembre, Prime Video, che trasmette in streaming la serie, ha rivelato che la scena nella vasca da bagno tra Conrad (Briney) e Belly (Lola Tung) nell'episodio 6 era, in realtà, un omaggio alla recitazione di DiCaprio in Titanic, in particolare alla scena in cui il suo Jack disegna un ritratto di Rose (Kate Winslet). Sebbene a 28 anni di distanza, le due scene raccontano entrambe la stessa cosa: due ragazzi innamorati sono sul punto di confessare – e mettere in pratica – la loro passione. Con un'intensità interpretativa notevole, da parte degli attori che li interpretano.