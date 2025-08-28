L'estate nei tuoi occhi, Amazon: "Basta odio contro Gavin Casalegno"

La piattaforma di streaming si scaglia contro i fan tossici: “Iniziate a comportarvi normalmente”. Un clima rovente è quello che aleggia attorno alla terza e ultima stagione dello show il cui titolo originale è The Summer I Turned Pretty. A poche ore dall’uscita della nuova puntata (uscita mercoledì 27 agosto), lo streamer ha chiesto al pubblico di moderare i toni, rivolgendosi direttamente agli spettatori che, negli ultimi giorni, hanno trasformato la passione per la serie in una campagna di odio online



L’attesa per l’ottavo episodio della terza e ultima stagione della serie televisiva L'estate nei tuoi occhi (titolo originale: The Summer I Turned Pretty) è stata accompagnata da un annuncio sorprendente da parte di Amazon. A poche ore dall’uscita della nuova puntata, l’attesissimo ottavo episodio che è uscito ieri, mercoledì 27 agosto, la piattaforma di streaming ha chiesto al pubblico di moderare i toni, rivolgendosi direttamente agli spettatori che, negli ultimi giorni, hanno trasformato la passione per la serie in una vera e propria campagna di ostilità online. La produzione, infatti, si è detta “delusa” dal comportamento aggressivo di parte della fanbase, che ha preso di mira alcuni interpreti con messaggi denigratori e minacce.

L'appello di Prime Video Il monito è stato diffuso tramite l'account ufficiale TikTok dell'amato show creato da Jenny Han, accompagnato da un video con la scritta: "The Summer We Started Acting Normal Online" (traducibile così: "L'estate in cui abbiamo iniziato a comportarci normalmente online"). Nel commento, è stato fatto un richiamo a distinguere finzione e realtà: "The show isn't real but the people playing the characters are" (in italiano: "Lo spettacolo non è reale ma le persone che interpretano i personaggi lo sono"). La presa di posizione è arrivata dopo una serie di insulti e persino minacce di morte rivolte a Gavin Casalegno, interprete di Jeremiah Fisher, fratello di Conrad (interpretato nella serie dall'attore Christopher Briney) e rivale in amore di Belly Conklin (interpretata da Lola Tung). In tre stagioni, la storia ha raccontato il triangolo che li vede protagonisti, ma fuori dallo schermo la tensione si è tradotta in attacchi feroci contro il giovane attore.

Episodi di bullismo e accuse personali Gavin Casalegno non è stato criticato soltanto per le vicende sentimentali del suo personaggio: parte del pubblico lo ha preso di mira anche per presunte posizioni politiche conservatrici, individuate attraverso alcuni "like" che l'attore avrebbe messo tramite i suoi profili social. Questi episodi hanno confermato un andamento già osservato dai produttori durante la distribuzione settimanale degli episodi: più ci si avvicina al finale, più il dibattito online si intensifica, lasciando spazio a un linguaggio violento e anonimo che ha dato adito a un'esplosione di vero e proprio odio online.

Un precedente avvertimento Non è la prima volta che Amazon interviene. Già prima del debutto della terza stagione, il 16 luglio 2025 il team di produzione dello show aveva pubblicato un primo comunicato per frenare atteggiamenti tossici e minacce indirizzate non solo agli attori, ma anche ai fan stessi. Un tweet del 14 luglio, accompagnato da un video, recitava: "PSA for the Summer community " (dove l'acronimo PSA sta per Public Service Announcement, Annuncio di servizio pubblico).

Le parole di Vernon Sanders Dopo la messa in onda dei primi due episodi della stagione conclusiva, Vernon Sanders, capo di Amazon TV, aveva spiegato al magazine statunitense Variety le ragioni di questa scelta. “Abbiamo avuto situazioni simili in passato con le trasposizioni”, ha affermato, ricordando il caso de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, bersaglio di commenti razzisti al momento della sua uscita nel 2022.

Sanders ha precisato: "Abbiamo un pubblico appassionato, ma a volte si supera la linea che separa personaggi e interpreti. Apprezziamo la loro passione, ma vogliamo chiarire cosa incoraggiamo e cosa non consideriamo appropriato. I nostri autori e il nostro cast sono grati per la nostra posizione proattiva".

Un fenomeno che non riguarda solo Prime Video Il problema del fandom tossico non è circoscritto a The Summer I Turned Pretty. L'estate 2025 ha visto altri casi clamorosi, come quello di Love Island USA, reality di Peacock. Alcuni concorrenti sono stati travolti dall'odio digitale: Cierra Ortega, eliminata dopo che sono emersi vecchi post razzisti, ha raccontato che il pubblico aveva addirittura chiamato l'ICE contro la sua famiglia (l'acronimo ICE sta per In Case of Emergency, quindi aveva dovuto chiamare il numero di soccorso per episodi di odio rivolti a lei e ai suoi cari, ndr). Olandria Carthen, un'altra partecipante, ha confidato sempre a Variety di aver trovato online un meme che la ritraeva paragonata a George Floyd, l'uomo afroamericano assassinato da un agente di polizia bianco a Minneapolis, Minnesota, il 25 maggio 2020, durante un arresto effettuato dopo che un commesso di un negozio sospettava che Floyd avesse usato una banconota da venti dollari contraffatta: "È disgustoso, per dirla in modo lieve. Ricevevo minacce di morte, la mia famiglia riceveva minacce di morte. Non dovrebbe essere così".