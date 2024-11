Gavin Casalegno, star de L'estate nei tuoi occhi, si è sposato. FOTO

Gavin Casalegno si è sposato. Martedì 12 novembre, la star venticinquenne di L'estate nei tuoi occhi è convolata a nozze con Cheyenne, 23 anni. Per annunciarlo, ha pubblicato un carosello su Instagram con la didascalia "Per sempre affascinato da te" e una serie di scatti della cerimonia. Fino a quel momento, aveva tenuto il massimo riserbo sulla relazione.

Un matrimonio a sorpresa

I fan di Gavin Casalegno si sono congratulati per le nozze, ma non hanno nascosto la sorpresa: "Da quando è fidanzato?", hanno chiesto alcune followers, con le emoji di volti in lacrime.

Il matrimonio dell'attore arriva dopo la sua relazione con la modella e attrice Larsen Thompson, con cui è uscito per oltre sei anni, fino all'agosto del 2022. Sebbene non si sappia quando è iniziata la relazione tra lui e Cheyenne sposi, alcune immagini pubblicate durante un viaggio in Asia nel settembre del 2023 sembrano mostrare proprio Gavin sul profilo di Cheyenne.

Quando gli è stato chiesto se avrebbe mai frequentato una fan durante un'intervista con Cosmopolitan nel giugno del 2023, Casalegno ha risposto: "Probabilmente no". E ha spiegato che avrebbe "preferito frequentare qualcuno non interessato ai social media". Inoltre ha spiegato che, pur essendo una persona molto socievole, il successo gli ha insegnato ad essere più riservato. "Ho dovuto imparare a gestire la mia privacy e il mio benessere. La soluzione più rapida è spegnere Instagram e tutte queste app per uscire, per stare con la mia famiglia e con me stesso, per trascorrere un po' di tempo con il Signore: è lì che cresco davvero".