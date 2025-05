Pink Floyd primi in classifica in Italia con album "At Pompei MCMLXXI"

La mitica band inglese da Pompei arriva alla vetta delle classifiche italiane. Con il loro nuovo progetto, hanno conquistato il primo posto non solo tra i dischi fisici ma anche nella classifica generale FIMI – la Top of the Music – che tiene conto di vendite digitali e streaming. Un traguardo straordinario per un gruppo rock che, pur non essendo più attivo da tempo, continua a esercitare un fascino trasversale su più generazioni



In un panorama musicale sempre più dominato da nomi contemporanei e successi lampo, la vetta della classifica italiana occupata da un gigante della storia del rock come questo è qualcosa di eccezionale e anche meraviglioso, soprattutto per i palati nostalgici dei cosiddetti “boomer”. Se il primo posto nella classifica italiana di At Pompei MCMLXXII tra i dischi fisici era prevedibile, o perlomeno lecito, invece vederli alla numero uno anche nella classifica generale FIMI – la Top of the Music – che tiene conto di vendite digitali e streaming è meno scontato.

Il trionfo di un’icona senza tempo Roger Waters e il gong: è questa l’immagine iconica riportata nel comunicato che accompagna l’uscita di At Pompei MCMLXXII, e forse basta da sola a spiegare l’impatto che questo progetto ha avuto sul pubblico italiano.. L’album raccoglie, per la prima volta in forma ufficiale, la colonna sonora del film-concerto girato nel 1972 tra le rovine dell’anfiteatro romano di Pompei, restaurata in un nuovo mix firmato da Steven Wilson, uno dei produttori più raffinati e apprezzati del progressive rock moderno. Il fascino senza tempo di quel progetto audiovisivo – che già all’epoca aveva rivoluzionato il modo di concepire la musica dal vivo – rivive oggi in una forma rinnovata, capace di attirare vecchi fan e nuove generazioni. Un caso raro in un mercato sempre più fluido e dominato dalle novità effimere. Approfondimento Pink Floyd, la nuova versione di One of These Days live a Pompei

Un risultato raro per un artista internazionale Nel corso degli ultimi anni, sono stati pochissimi gli artisti stranieri capaci di raggiungere il primo posto della classifica italiana. Nel 2024 ci erano riusciti, e solo per una settimana, nomi del calibro di Taylor Swift con The Tortured Poets Department, i Coldplay con Moon Music e i Linkin Park grazie a From Zero. Quest’anno, prima dei Pink Floyd, solo Bad Bunny con Debí tirar más fotos e Lady Gaga con Mahyem avevano momentaneamente guidato la classifica, salvo poi cedere subito il passo a produzioni italiane. L’exploit di At Pompei MCMLXXII, dunque, non solo interrompe una sequenza fatta di presenze italiane ai vertici, ma rilancia anche il valore di un catalogo storico che continua a reinventarsi con forza. Approfondimento Wish You Were Here dei Pink Floyd è per Barrett e per il tempo-tiranno

Tra nuove uscite e ritorni inattesi Se At Pompei MCMLXXII ha conquistato il primo posto assoluto, non meno interessante è il piazzamento nella classifica dei formati fisici, dove il trionfo era praticamente scontato. Il vinile e il compact disc, sempre più amati da collezionisti e appassionati, hanno premiato i Pink Floyd, che si confermano tra i nomi più venduti anche in questo segmento. Dietro di loro, nelle vendite di album fisici, si posizionano titoli di spicco della scena italiana come Mi ami mi odi di Elodie, Metallo e carne di Mostro, Comuni mortali di Achille Lauro e Scarabocchi di Chiello. Nella stessa classifica, The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) – pubblicato nel 2023 per celebrare il mezzo secolo del capolavoro pinkfloydiano – resiste all’undicesimo posto, confermando la vitalità del catalogo storico della band. Approfondimento Pink Floyd At Pompeii esce nei cinema in versione restaurata

La competizione con il pop e il rap italiani Il successo dei Pink Floyd ha momentaneamente scalzato dalla vetta Santana Money Gang, progetto congiunto di Sfera Ebbasta e Shiva, in cima la settimana precedente. Anche Elodie, con il suo atteso Mi ami mi odi, ha dovuto accontentarsi del terzo gradino del podio al debutto, pur con numeri di tutto rispetto. La Top Ten continua poi con altri nomi ben noti della musica italiana, tra cui Achille Lauro con Comuni mortali, Olly con Tutta vita, Artie 5ive e Mostro. Il rapper portoricano Bad Bunny, unica altra presenza internazionale di rilievo tra i primi dieci, si trova in ottava posizione con Debí tirar más fotos. Chiudono la parte alta della classifica Geolier con Dio lo sa – Atto II e i Pinguini Tattici Nucleari con Hello World, confermando il predominio italiano che, almeno per questa settimana, è stato messo in discussione da un gruppo storico proveniente dall’altra parte della Manica. Approfondimento Pink Floyd, catalogo musicale venduto a Sony per 400 milioni