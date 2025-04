Pink Floyd, la nuova versione di One of These Days live a Pompei

È uscita in rete la clip ufficiale con l’esibizione live del celebre brano della band britannica tratta dal rinnovato film-concerto “Pompeii – MCMLXXII”. Il leggendario gruppo inglese riporta in vita uno dei suoi momenti più iconici, con immagini restaurate in altissima definizione. La nuova versione cinematografica sarà distribuita in tutto il mondo a partire dal 24 aprile 2025

È uscita in rete la clip ufficiale con l’esibizione live di One of These Days dei Pink Floyd, nella versione restaurata dal vivo a Pompei.

La clip che vede la leggendaria band britannica all’opera è tratta dal rinnovato film-concerto Pompeii – MCMLXXII.

I Pink Floyd riportano in vita uno dei momenti più iconici della loro storia, con immagini restaurate in altissima definizione. La nuova versione cinematografica sarà distribuita in tutto il mondo a partire dal 24 aprile 2025.

Si propone come un vero e proprio viaggio sonoro e visivo nel cuore di Pompei, di cui la clip con One of These Days è un’anticipazione ufficiale. Il video rappresenta un’anteprima significativa in vista del lancio globale del restauro in 4K del celebre Pink Floyd at Pompeii, il docufilm realizzato nel 1972 che continua a influenzare generazioni di musicisti e appassionati. La riedizione, attesa nelle sale a partire dal prossimo 24 aprile, è stata sviluppata a partire dalle pellicole originali in 35mm e impreziosita da un nuovo mix audio firmato da Steven Wilson, nome di spicco nell’ambito della produzione musicale contemporanea.

Potete guardare il video della nuova versione restaurata di One of These Days dal vivo a Pompei nella clip che trovate in fondo a questo articolo.