Grammy Awards 2026, le date della premiazione e le nuove categorie

Con l'avvicinarsi della 68ª edizione, i Grammy Awards si preparano a rinnovare il loro volto attraverso un'importante serie di aggiornamenti regolamentari e l’introduzione di nuove categorie. Nelle scorse ore, la Recording Academy ha reso noti i dettagli principali della manifestazione musicale più prestigiosa al mondo, fissando per domenica 1° febbraio 2026 la serata della premiazione, che si svolgerà presso la Crypto.com Arena di Los Angeles. L’annuncio ufficiale delle nomination avverrà invece venerdì 7 novembre 2025, dando così il via alla fase finale della competizione.

Per l’attesissima 68ª edizione dei Grammy Awards, ci sono nuove categorie e cambiamenti strutturali in vista, tra cui l’esordio del premio alla Miglior Copertina di Album. Tra le innovazioni più significative di quest’anno spicca senza dubbio proprio questo, l’inserimento del premio dedicato alla Miglior Copertina di Album, una novità che colpisce soprattutto per il fatto che, nonostante l’esistenza consolidata di riconoscimenti come Migliori Note di Copertina e Miglior Packaging, l’aspetto visivo rappresentato dalla copertina non avesse mai avuto una categoria specifica. A partire da questa edizione, il riconoscimento si affianca alle categorie esistenti, con il Miglior Packaging ora accorpato in un’unica sezione che comprende anche le precedenti edizioni limitate o box set.

Estensioni di ammissibilità e nuove denominazioni



Tra le novità, ci sono poi estensioni di ammissibilità e nuove denominazioni di categoria. In campo generale, nel tentativo di adattarsi a una scena musicale in costante cambiamento, la Recording Academy ha deciso di ampliare i criteri per la selezione della categoria Miglior Nuovo Artista. Saranno ora considerati anche gli artisti che, pur avendo già preso parte ad album nominati come Album dell’Anno, non superavano la soglia del 20% di tempo di riproduzione. Una misura che include i featuring e altre collaborazioni minori, precedentemente escluse dalla valutazione come “nuovo talento”.

Per quanto riguarda invece il campo country ci sarà una distinzione più chiara tra le sue diverse anime musicali. La categoria Miglior Album Country verrà rinominata in Miglior Album Country Contemporaneo, a cui si aggiunge la nuova categoria Miglior Album Country Tradizionale. Questa suddivisione intende riconoscere e premiare le due principali declinazioni stilistiche del genere.

Anche in campo classico ci sono rivoluzioni, dato che le novità per le categorie classiche sono parecchie: compositori e parolieri o librettisti potranno ricevere un Grammy al pari di artisti, produttori e tecnici del suono. Un allargamento del riconoscimento che mira a valorizzare il lavoro creativo e testuale accanto all’esecuzione.