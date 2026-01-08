Bruno Mars annuncia "The Romantic Tour", il suo primo tour da headliner dopo quasi dieci anni, successivo allo straordinario successo del 24K Magic World Tour partito nel 2017. Prodotto da Live Nation, sarà il suo primo tour mondiale negli stadi da headliner e comprenderà quasi 40 date tra Nord America, Europa e Regno Unito. In Italia, l’unico appuntamento è martedì 14 luglio 2026 a Milano, Stadio San Siro

Una serie di concerti che inizierà il 10 aprile a Las Vegas, all’Allegiant Stadium, e toccherà le principali città del mondo tra cui Houston, Atlanta, Chicago, Toronto, Parigi, Amsterdam, Milano, Denver, Miami e molte altre ancora. Nel corso de The Romantic Tour Bruno Mars sarà protagonista in alcuni dei palchi più iconici al mondo, con date consecutive al Rogers Stadium di Toronto, al Wembley Stadium di Londra, al MetLife Stadium nel New Jersey e al SoFi Stadium di Los Angeles.

Un solo aggettivo: imperdibile. Dopo l’annuncio del nuovo album, The Romantic, in arrivo il 27 febbraio, la notizia che tutti stavamo aspettando: Bruno Mars torna in tour. E arriva anche in Italia, per una sola data, a luglio 2026 allo Stadio San Siro a Milano.

Anderson .Paak aka DJ Pee .Wee e Victoria Monét ospiti speciali

Ad accompagnare Mars in tutte le date ci sarà l’amico di sempre, ma soprattutto creatore e cuore pulsante dei Silk Sonic Anderson .Paak in veste di DJ Pee .Wee. Gli opening act includeranno anche Victoria Monét, RAYE e Leon Thomas in alcune tappe selezionate. A Milano sarà Victoria Monét la special guest del concerto insieme ad Anderson .Paak.

Dove e quando acquistare i biglietti

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire da mercoledì 14 gennaio alle ore 12:00. Per partecipare alla prevendita i fan dovranno registrarsi su BrunoMars.com entro lunedì 12 gennaio alle ore 19:00. Per il concerto di Milano, coloro che si saranno registrati su BrunoMars.com riceveranno un codice per accedere in anteprima ai biglietti. La vendita generale sarà aperta a partire da giovedì 15 gennaio alle ore 12:00 su Livenation.it. Frecciarossa affianca l’evento come partner ufficiale della data italiana, offrendo sconti sul prezzo del biglietto del treno per raggiungere il concerto in maniera più sostenibile.

Radio 105 è la radio partner ufficiale dell’appuntamento italiano di "The Romantic Tour".