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Les Étoiles 2026, Un Ponte per la Pace all'Auditorium di Roma

Spettacolo

Un gala internazionale di danza porta nella Capitale le stelle più luminose del balletto mondiale, trasformando il palcoscenico in un ponte di armonia e bellezza. Ogni passo diventa un invito a ritrovare speranza e umanità

In un mondo segnato da conflitti e tensioni, Les Étoiles, il gala internazionale di danza curato da Daniele Cipriani, si propone come un faro di speranza e armonia. Il 20 marzo alle ore 21 e il 21 marzo alle ore 17, nella Sala S. Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, le stelle del balletto mondiale porteranno sul palco la loro arte, capace di incantare e di toccare il cuore. Ogni passo, ogni gesto, diventa non solo spettacolo, ma anche invito a ritrovare bellezza, umanità e pace, offrendo al pubblico un’esperienza che va oltre l’evasione, trasformandosi in un messaggio universale di amore e condivisione.

Un Ponte di Danza per la Pace

Giunto alla sua 21ª edizione, Les Étoiles riunisce in un unico spettacolo le stelle più luminose del balletto mondiale: Bleuenn Battistoni e Andrea Sarri (Opéra de Paris), Tiler Peck e Roman Mejia (New York City Ballet), Matthew Golding (già The Royal Ballet of London), Lucia Lacarra, Vadim Muntagirov e Fumi Kaneko (The Royal Ballet of London), Sasha Riva e Simone Repele (Riva & Repele, Ginevra) e la superstar del flamenco Sergio Bernal (Sergio Bernal Dance Company, Madrid). Il programma spazia da celebri passi a due dell’800 e ’900 firmati da Coralli, Perrot, Petipa e Balanchine, fino a creazioni contemporanee di Forsythe, Possokhov, Golding, Bernal e Riva & Repele. Quest’anno, il gala è dedicato all’amore: quattro coppie del cast sono partner anche nella vita e, più in generale, la danza viene proposta come ponte tra scuole, culture e sensibilità diverse, nell’idioma universale della danza. Nonostante alcune modifiche nel cast, Les Étoiles continuerà a invitare il pubblico a percorrere questi ponti “in volo e sulle punte”, fino alla 22ª edizione a Milano (11-12 aprile 2026) e al ritorno a Roma nel 2027.

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