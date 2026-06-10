La star di "Bridgerton" e di "Wicked" è il nuovo portavoce globale dello storico marchio di bevande italiane. Per l'azienda il trentottenne è perfetto nel ruolo e il primo spot ne è la prova

L'estate è appena inziata così come la stagione di Jonathan Bailey come volto globale di Martini, o meglio, Martini Man, un titolo che esprime un sodalizio strettissimo tra il brand e il suo rappresentante, uno dei volti più amati dell'ultimo decennio sul grande e piccolo schermo.

Bailey ha fatto ingresso nella famiglia Martini in grande stile come dimostra la prima campagna pubblicitaria per lo storico marchio italiano di bevande alcoliche ora online e già virale, foto e video in cui accetta il nuovo incarico con la disinvoltura di un divo che ha fatto dell'eleganza naturale il suo marchio di fabbrica.

La campagna che dà il via alla stagione dello Spritz Jonathan Bailey è una star elegante, spontanea, giocosa, piena di talento e Martini lo ha scelto come global ambassador per tutte queste sue doti, straordinariamente in linea con lo spirito del marchio di bevande alcoliche dalla storia ultra centenaria.

Il debutto di Bailey come Martini Man coincide con l'inizio della Spritz Season, la stagione dello Spritz, il drink dell'aperitivo in stile italiano.

Il Belpaese, i suoi rituali e il suo stile di vita lussuoso sono al centro dello spot in cui Bailey deve "misurarsi" con i suoi doveri di ambassador.

Dopo essere arrivato a bordo di un'auto d'epoca sportiva, l'attore entra in un palazzo sontuoso e sceglie il suo look.

Prima opta per un outfit casual chic - Bailey è una rinomata icona di stile a Hollywood - passa alle pose, un gioco da ragazzi per lui che nel 2025 è stato incoronato da People l'uomo più sexy del pianeta.

Infine, la parte più impegnativa, per così dire: l'aperitivo all'aria aperta, sotto il sole dell'estate italiana, con un Martini Spritz con ghiaccio e fragole.

Mentre i bicchieri tintinnano, l'attore chiede cosa dovrà fare dopo.



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Bailey: "Il guizzo dello stile italiano nella vita di tutti i giorni" Jonathan Bailey sarà il volto di Martini per diversi anni e con la sua scelta il brand sosterrà anche i progetti di The Shameless Fund, la fondazione che dal 2024 si occupa di costruire un mondo a misura delle persone della comunità LGBTQ+.

Bailey collaborerà con Martini per campagne che sosterranno i profetti della no profit.

L'attore ha accolto con entusiasmo la nuova collaborazione e nella sua prima dichiarazione ufficiale ha detto: "È un onore ricoprire il ruolo iconico di Martini Man e incredibilmente emozionante, perché significa uscire dalla zona di comfort, acquisire fiducia in sé stessi e vivere con gioia. Significa portare quel guizzo tipico dello stile italiano nella vita di tutti i giorni. Sono entusiasta di far parte di una campagna e di una tradizione che invitano a scoprire tutto questo."

Bailey è l'ultimo ambassador globale di Martini provenente da Hollywood, in ordine di tempo.

Tra i suoi predecessori spiccano Jude Law e George Clooney. Senza contare Charlize Theron, indimenticabile Martini Girl.

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