Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Jonathan Bailey è l'uomo più sexy del 2025 secondo People Magazine. Le foto più belle

Spettacolo fotogallery
15 foto
©Getty

La star britannica di "Bridgerton", la cui popolarità è esplosa col ruolo di Lord Anthony, è stata eletta l'uomo più sexy dalla celebre rivista che ha istituito il riconoscimento quarant'anni fa. Affascinante, carismatico ed ultra ricercato ad Hollywood e non solo, Bailey, considerato anche una notevole icona di stile, si è fatto apprezzare dal pubblico nell'ultima stagione per i suoi ruoli nella saga "Jurassic World" e in "Wicked" 

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Jonathan Bailey è l'uomo più sexy del 2025 secondo People Magazine

Spettacolo

La star britannica di "Bridgerton", la cui popolarità è esplosa col ruolo di Lord Anthony, è...

15 foto

All's Fair, il cast della serie con Kim Kardashian e Glenn Close. FOTO

Serie TV

Il 4 novembre arriva su Disney+ il legal drama targato Ryan Murphy ("Nip/Tuck", "Glee", "American...

12 foto

Dal Dracula di Lugosi a quello di Besson, 15 film sul celebre vampiro

Cinema

Dal capolavoro del 1931 con Bela Lugosi diretto da Tod Browning fino al film appena uscito al...

24 foto

Hype, il cast della serie tv con Ernia su Rai Play

Serie TV

In streaming su Rai Play dal 31 ottobre, la nuova serie tv in 8 episodi vede Ernia nelle...

8 foto

Fast & Furious 5, il cast del film stasera in tv

Cinema

Va in onda su Italia 1, lunedì 3 novembre, il film del 2011 diretto da Justin Lin. Quinto film...

9 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Carly Rae Jepsen annuncia di essere incinta

    Spettacolo

    La cantautrice diventerà mamma per la prima volta insieme al marito, il produttore...

    Godzilla Minus One, il titolo ufficiale del sequel svelato dal teaser

    Cinema

    Dopo settimane di voci e anticipazioni, la notizia è finalmente ufficiale: Godzilla Minus One...

    David Bowie, annunciato un nuovo documentario

    Cinema

    La pellicola di Jonathan Stiansy si concentrerà sull’ultimo capitolo creativo di uno dei più...