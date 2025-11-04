Jonathan Bailey è l'uomo più sexy del 2025 secondo People Magazine. Le foto più belle
La star britannica di "Bridgerton", la cui popolarità è esplosa col ruolo di Lord Anthony, è stata eletta l'uomo più sexy dalla celebre rivista che ha istituito il riconoscimento quarant'anni fa. Affascinante, carismatico ed ultra ricercato ad Hollywood e non solo, Bailey, considerato anche una notevole icona di stile, si è fatto apprezzare dal pubblico nell'ultima stagione per i suoi ruoli nella saga "Jurassic World" e in "Wicked"
A cura di Vittoria Romagnuolo