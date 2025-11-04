Jonathan Bailey è l'uomo più sexy del 2025 secondo People Magazine

3/15 ©Getty

Jonathan Bailey è stata una celebrità di primo piano a Hollywood per tutta la stagione 2024-25. Il suo nome figura nel cast di due delle maggiori produzioni dell'anno: Wicked (2024) e Jurassic World - La rinascita (2025). In questa foto è in posa con gli interpreti principali di Wicked, Ariana Grande, Cynthia Erivo e Jeff Goldblum. Nella pellicola musicale di Jon M. Chu Bailey è Fyero, un personaggio che gli ha dato l'opportunità di esprimere il suo talento multiforme. Le sue scene sono anche anche ballate e cantate.

