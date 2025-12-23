Uno rosso, il cast del film con Dwayne Johnson stasera in prima tv

1/8 ©Webphoto

Chris Evans è il co-protagonista di Uno Rosso, in prima tv su Rai 2 martedì 23 dicembre. L'attore veste i panni di Jack O’Malley, ladro e hacker mercenario, con un pessimo rapporto con il figlio. che si trova costretto a collaborare con Callum (Dwayne Johnson) per ritrovare Uno Rosso e salvare la festa più amata dai bambini.

Uno Rosso, il nuovo trailer dell'action-comedy di Natale con Chris Evans