Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Uno rosso, il cast del film con Dwayne Johnson stasera in prima tv

Cinema fotogallery
8 foto
©Webphoto

Va in onda in prima tv su Rai 2, martedì 23 dicembre, il film del 2024 diretto da Jake Kasdan. Ad arricchire la divertente trama, un cast corale ricco di volti noti

Spettacolo: Ultime gallery

Uno rosso, il cast del film con Dwayne Johnson stasera in prima tv

Cinema

Va in onda in prima tv su Rai 2, martedì 23 dicembre, il film del 2024 diretto da Jake Kasdan. Ad...

8 foto

Love Again, il film con Pryianka Chopra e Celine Dion stasera in tv

Cinema

Va in onda su Rai 1, lunedì 22 dicembre, il remake in lunga inglese del film tedesco SMS fur...

7 foto

Tre di troppo, il cast del film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele

Cinema

Va in onda in prima tv su Canale 5, lunedì 22 dicembre, il film del 2023 diretto da Fabio De...

8 foto

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti sui Colli Piacentini. FOTO

TV Show sky uno

Appena fuori Piacenza, tra la Val Trebbia, Val Tidone e la Val Nure, c’è una zona di colline...

15 foto

Gli alberi di Natale dei vip, i più belli del 2025. FOTO

Spettacolo

Il classico vince, in questo Natale. Tantissimi vip hanno optato per addobbi rossi e dorati per...

11 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Marco Pelle, il coreografo berico presenta Safe from Sleep. VIDEO

    Spettacolo

    Il coreografo residente del New York Theatre Ballet è tornato a esibirsi nella sua Vicenza, dove,...

    Moncalvo in Danza 2026, al via la XIX stagione del festival

    Spettacolo

    La manifestazione, ormai riconosciuta come una delle realtà più autorevoli e durature della danza...

    Maria Carey, il nuovo record: 100 settimane al primo posto in America

    Musica

    Mariah Carey è divenuta la prima artista a trascorrere cento settimane al primo posto della US...