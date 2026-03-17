Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Assassin's Creed, il cast della serie tv con 4 nuovi interpreti appena annunciati. FOTO

Serie TV fotogallery
10 foto
Credits: Webphoto e Getty Images

Netflix amplia il cast della serie ispirata al celebre videogame, uno dei più attesi adattamenti di un videogioco. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Ubisoft, mira a portare sullo schermo uno dei franchise più cult del settore videoludico. Recentemente sono stati annunciati nuovi interpreti provenienti dal cinema e dalla tv, con esperienze che spaziano dai thriller alla fantascienza e al cinema d’autore. Da Noomi Rapace a Sean Harris, scopriamo gli attori e attrici che reciteranno.

Di Camilla Sernagiotto

 

Spettacolo: Ultime gallery

I migliori meme con Leonardo DiCaprio, fino a quello dell'Oscar 2026

Spettacolo

Non avrà tanti Oscar sul comodino (ne ha solo uno), ma se c'è un divo che vanta un numero...

15 foto

Le star più seducenti degli Oscar, spacchi e trasparenze sul carpet

Spettacolo

Se al Dolby Theatre pochissime celebrità hanno osato con lo stile, attendosi al dress code...

18 foto

Oscar, dove vedere i film vincitori in streaming. FOTO

Cinema

La 98ª edizione degli Academy Awards ha incoronato numerosi film e interpreti nelle principali...

13 foto

Oscar 2026, le coppie: da Dunst e Plemons a Mescal e Abrams. FOTO

Cinema

La notte più importante della settima arte ha visto il tappeto rosso diventare anche una vetrina...

13 foto

Oscar 2026, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO

Cinema

A Hollywood va in scena la notte più glamour dell’anno: quella degli Oscar. Sul red carpet...

45 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    A Quiet Place - Un posto tranquillo 3 con Emily Blunt e Cillian Murphy

    Cinema

    Per il terzo capitolo della saga horror, il regista John Krasinski ha confermato il ritorno dei...

    Beverly Hills - 90210 torna in HD, dove vedere tutte le stagioni

    Serie TV

    Per la prima volta dal 2001, Beverly Hills, 90210 torna in un’imperdibile versione rimasterizzata...

    La Valle dei Sorrisi, in esclusiva su Sky il film con Riondino

    Cinema sky cinema

    Arriva su Sky Cinema La Valle dei Sorrisi, il nuovo film di Paolo Strippoli con Michele Riondino,...