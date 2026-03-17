Assassin's Creed, il cast della serie tv con 4 nuovi interpreti appena annunciati. FOTO
Netflix amplia il cast della serie ispirata al celebre videogame, uno dei più attesi adattamenti di un videogioco. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Ubisoft, mira a portare sullo schermo uno dei franchise più cult del settore videoludico. Recentemente sono stati annunciati nuovi interpreti provenienti dal cinema e dalla tv, con esperienze che spaziano dai thriller alla fantascienza e al cinema d’autore. Da Noomi Rapace a Sean Harris, scopriamo gli attori e attrici che reciteranno.
Di Camilla Sernagiotto