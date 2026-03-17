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Nel cast della serie è presente anche Laura Marcus. L’attrice ha lavorato in serie televisive come Call the Midwife e Marcella, oltre a film come The Children Act. Nella foto vediamo l’attrice sul set della serie televisiva Death by Lightning (2025). Marcus ha maturato esperienza in ruoli drammatici e storici, mostrando capacità di interpretazione intensa e dettagliata. La partecipazione alla serie Netflix aggiunge un nuovo tassello alla carriera e porta profondità al gruppo di interpreti principali.

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