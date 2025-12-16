Assassin's Creed, Zachary Hart nel cast della serie tv live-action

L’attore reciterà nei panni di un personaggio fisso, ma i dettagli del ruolo sono ancora segreti. Si unisce così agli altri protagonisti dello show basato sul franchise di videogiochi più venduto di Ubisoft, Toby Wallace e Lola Petticrew

L’attore Zachary Hart (Slow Horses) reciterà nei panni di un personaggio fisso nella serie tv live-action Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Assassin’s Creed, basata sul franchise di videogiochi più venduto di Ubisoft. I dettagli sul ruolo sono ancora segreti. Altri protagonisti già annunciati saranno l’attore Toby Wallace e l’attrice Lola Petticrew. Secondo la sinossi ufficiale, il thriller adrenalinico sarà incentrato sulla guerra segreta tra due fazioni oscure: una determinata a stabilire il futuro dell’umanità attraverso il controllo e la manipolazione, mentre l’altra combatte per preservare il libero arbitrio. La serie segue i personaggi - che dovrebbero essere diversi da quelli dei videogiochi – attraverso eventi storici e cruciali, mentre combattono per plasmare il destino dell’umanità. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2026 in Italia, che come riporta Deadline dovrebbe essere anche il luogo di ambientazione della serie, ma il periodo esatto non risulta ancora chiaro. Robert Patino e David Wiener sono i creatori, gli showrunner e i produttori esecutivi, mentre Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill e Genevieve Jones di Ubisoft Film & Television sono i produttori esecutivi, così come Matt O’ Toole.