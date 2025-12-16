Assassin's Creed, Zachary Hart nel cast della serie tv live-action

L’attore reciterà nei panni di un personaggio fisso, ma i dettagli del ruolo sono ancora segreti. Si unisce così agli altri protagonisti dello show basato sul franchise di videogiochi più venduto di Ubisoft, Toby Wallace e Lola Petticrew
L’attore Zachary Hart (Slow Horses) reciterà nei panni di un personaggio fisso nella serie tv live-action Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Assassin’s Creed, basata sul franchise di videogiochi più venduto di Ubisoft. I dettagli sul ruolo sono ancora segreti. Altri protagonisti già annunciati saranno l’attore Toby Wallace e l’attrice Lola Petticrew. Secondo la sinossi ufficiale, il thriller adrenalinico sarà incentrato sulla guerra segreta tra due fazioni oscure: una determinata a stabilire il futuro dell’umanità attraverso il controllo e la manipolazione, mentre l’altra combatte per preservare il libero arbitrio. La serie segue i personaggi - che dovrebbero essere diversi da quelli dei videogiochi – attraverso eventi storici e cruciali, mentre combattono per plasmare il destino dell’umanità. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2026 in Italia, che come riporta Deadline dovrebbe essere anche il luogo di ambientazione della serie, ma il periodo esatto non risulta ancora chiaro. Robert Patino e David Wiener sono i creatori, gli showrunner e i produttori esecutivi, mentre Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill e Genevieve Jones di Ubisoft Film & Television sono i produttori esecutivi, così come Matt O’ Toole.
IL VIDEOGIOCO
I giochi del franchise di videogiochi Assassin’s Creed, il più venduto di Ubisoft con 230 milioni di copie acquistate, avevano debuttato con il primo capitolo nel 2007 e hanno proseguito con ben 14 espansioni, la più recente delle quali, Assassin’s Creed: Shadows, è uscita nel 2025. Nel 2016, inoltre, aveva preso vita anche l’omonimo adattamento cinematografico di Justin Kruzel con Michael Fassbender, che non aveva però ottenuto il pieno appoggio della critica e del pubblico. “Certo, non era l'ideale. Credo che abbiamo perso un po’ un'opportunità. Quindi aspetteremo e vedremo cosa si inventerà Ubisoft. Ma al momento non lo so", aveva dichiarato l’attore in un'intervista a Movie ‘n’ Co nel 2017. Alla domanda su che cosa avrebbe cambiato, aveva poi risposto: “Lo renderei più divertente, questo è davvero il punto centrale. Il feeling del film, credo che si sia preso troppo sul serio e io arriverei all'azione molto più velocemente. Credo che ci siano tre inizi nel film, il che è un errore”. I videogame di Assassin’s Creed esplorano la guerra tra gli ordini segreti rivali degli Assassini e dei Templari, che utilizzano macchine avanzate per accedere ai ricordi genetici degli Assassini nel passato, con l’obiettivo di rintracciare potenti artefatti chiamati Frutti dell’Eden.
LA CARRIERA DELL'ATTORE
L’attore e musicista britannico Zachary Hart ha recentemente interpretato il ruolo di Reg nella produzione del West End Stereophonic, che ha anche vinto un Tony Award. All’inizio dell’anno, inoltre, ha interpretato il ruolo di Medvedenko nell'opera Il gabbiano al Barbican Theatre di Londra. In televisione, invece, Hart è apparso come guest star in serie tv come Slow Horses e Masters of the Air di Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), The Witcher: Blood Origin e Bodies di Netflix, Peaky Blinders della BBC e Doc Martin di ITV. Attualmente, l'attore sta invece girando la seconda stagione del thriller d’azione e di spionaggio Black Doves di Netflix con Keira Knightley e prossimamente apparirà sia nel drama California Avenue di Hugo Blick per la BBC al fianco di Bill Nighy e di Helena Bonham-Carter, sia nella serie drama-comedy Big Mood di Channel 4 con Nicola Coughlan. Infine, Hart ha recentemente presentato il suo cortometraggio Chimera al BFI London Film Festival.
